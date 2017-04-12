Fetih, Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanmasını istiyor

Gazze'deki Fetih Hareketi Sözcüsü Fayiz Ebu Iyta, Fetih'in Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanmasını ve bölünmenin son bulmasını istediğini belirtti.

Ebu Iyta, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile görüşmelerde bulunmak üzere Merkez Komitesinden bir heyet görevlendiren Fetih Hareketinin, milli mutabakat dosyasına yönelik sorumluluğunu ve ciddiyetini gösterdiğini vurguladı. Ebu Iyta, açıklamasında, "Fetih Hareketi, Filistinli gruplar arasında milli mutabakatın sağlanmasını ve bölünmenin son bulmasını istiyor." ifadesine yer verdi. AA

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