Filistin: ABD'nin sözde 'asrın anlaşması' mazide kaldı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin meselesine ilişkin gelecek yıl başında ilan edileceği söylenen "asrın anlaşmasının" artık mazide kaldığını söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının geri çekilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarının ABD'nin oyuyla veto edilmesine ilişkin, "ABD zulüm ve sömürgeden yana oldu. Sözde 'asrın anlaşması' mazide kaldı." ifadelerini kullandı. Maliki, Washington yönetiminin, aldığı bu kararla yanlışın yanında yer almayı tercih ettiğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin-İsrail sorununa çözüm için gelecek yıl başında ilan edeceği söylenen plan, basına "asrın anlaşması" olarak yansıtılmıştı. AA

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