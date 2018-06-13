Filistin bayramda 'gösteri yasağı' uygulayacak

Filistin yönetimi bayram döneminde gösterilere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vilayetlerden sorumlu yardımcısı İsmail Cebr yayınladığı genelgede, "Vatandaşların kendilerini ifade etme haklarına ve kanunların işleyişine saygı duyularak, mevcut şartlar dolayısıyla vatandaşların günlük işlerinin kolaylaştırılması ve bayram döneminde hayatın normal akışının bozulmaması için yürüyüş ve gösterilere izin verilmeyecek." ifadesine yer verdi. Cebr, söz konusu dönem sona erdiğinde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti. Filistin hükümeti, Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 kesintili ödüyor. Memurlar geçen aydan bu yana maaş alamıyor. Filistin hükümetinin Gazze'ye yönelik yaptırımlarına tepki amacıyla Gazze'de ve Batı Şeria'da gösteriler düzenliyor. AA

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