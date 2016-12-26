Filistin bu kararı iyi değerlendirsin

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı bütün yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden kararı, Filistin mücadelesi için önemli bir başarı olarak görülüp arkasının getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

MÜCADELE BOŞA GİTMEDİ

Ramallah'taki "Mesarat" Stratejik ve Siyasî Araştırmalar Merkezi Müdürü el-Mısri: “Karar, Filistin meselesinin, tüm savaşlara, son yıllarda gündemden düşmesine ve Filistin içindeki parçalanmışlığa rağmen canlılığını koruduğunu, ABD'nin oylamada çekimser kalması ise son yıllarda verilen mücadelenin boşa gitmediğini gösteriyor.”

AKILCI STRATEJİLER GELİŞTİRİLMELİ

“Filistin yönetimi, sadece diplomatik alanda faaliyet göstermekle kalmayıp, güç dengelerini değiştirmeyi amaçlayan çok yönlü stratejiler geliştirmeli. İsrail ile akılcı ve hesaplı bir mücadeleye girmek gerek. Mücadele edebilme gücüne sahip bir Filistin iradesiyle, alınan bu karar üzerine birşeyler inşa edilebilir.”

İsrail’in kınanması dünyayı memnun etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı bütün yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karar, Irak ve Sudan yönetimlerince de memnuniyetle karşılandı.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Allavi, Filistin meselesinde ve Filistin halkının 1967 sınırları üzerinde bağımsız devletini kurması konusunda aydınlatıcı bir nokta temsil eden uluslar arası toplumunun bu cesur tutumundan dolayı sevinç ve takdirini belirtir.” ifadeleri yer aldı. Kararın, barış konusunda tutumunu gözden geçirmesi için İsrail’e bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, konseyin daimî üyelerinden bölgedeki gerginliği sonlandıracak çözümleri başlatmalarının umulduğu aktarıldı.

SUDAN

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, “Sudan, uluslar arası toplumunun, adil olan Filistin meselesini anlaması konusunda tarihî dönüşüm niteliğindeki kararını tam ve güçlü biçimde teyit eder.” ifadeleri kullanıldı. Kararın bölgede adil ve kalıcı barışın kurulmasının temelini oluşturmasının beklendiği bildirilen açıklamada, İsrail’e de daha fazla baskı uygulanması için bir adım teşkil etmesinin umulduğuna dikkat çekildi. Sudan Âlimler Konseyi Başkanı Muhammed Osman Salih ise “çok iyi ve doğru yolda atılan bir adım” olarak nitelendirdiği kararın yeterli olmadığını dile getirerek BMGK’den daha önce inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin de yıkılması konusunda karar çıkartmasını istedi.

“Önemli siyasi bir an”

“Karar siyasî bir zaferdi, ancak uygulanması için adım atılması gerekiyor.” ifadesini kullanan Gazze’deki El-Ezher Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Muhaymir Ebu Saade, “Bu, önemli siyasî bir an, ancak bunu çok da büyütmemeliyiz. Kısa bir süre sonra ABD’de, pek çok defa yerleşim birimleri inşaatına karşı olmadığını ve bunların kanunî olduğunu söyleyen Donald Trump yönetimi başlayacak.” şeklinde konuştu. İsrail’in BM’nin diğer kararlarına uymadığını belirten Ebu Saade, uluslar arası camiaya, İsrail’i iki devletli çözüm ve adil barışı sağlamayı hedefleyen kararlara uygulamaya zorlama çağrısında bulundu. BMGK’daki 14 üyenin 36 yıldır ilk defa İsrail politikalarına karşı çıkan bir kararı onayladığını ve bunun siyasî bir başarı olduğunu dile getiren Gazze’deki Ümmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Yazar Adnan Ebu Amir, ancak bunun İsrail’i yahudi yerleşim birimlerini meşrûlaştırmaya çalışmaktan alıkoymayacağına işaret etti. Şimdiye kadar BMGK’da İsrail’e yönelik eleştirilerin karşısında duran ABD, oylamada kararı veto etmek yerine ilk kez çekimser kaldı.

FİLİSTİNLİ UZMANLAR

Filistinli uzmanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı bütün yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden kararın kabul edilmesini “siyasî kazanım” olarak nitelendirdi.

Ramallah’taki “Mesarat” Stratejik ve Siyasî Araştırmalar Merkezi Müdürü Hani el-Mısri, yaptığı açıklamada, kararın siyasî, hukukî ve ahlâkî açıdan önem arz ettiğini savundu. “Alınan karar, Filistin meselesinin, bütün savaşlara, son yıllarda gündemden düşmesine, Filistin içindeki parçalanmışlığa rağmen canlılığını koruduğunu gösteriyor.” diyen Mısrî ABD’nin çekimser kalmasının son yıllarda verilen mücadelenin boşa gitmediğini gösterdiğini söyledi. Filistin yönetimini, sadece diplomatik alanda faaliyet göstermeyip, güç dengelerini değiştirmeyi amaçlayan çok yönlü stratejiler geliştirmeye çağıran Mısrî, “İsrail ile akılcı ve hesaplı bir mücadeleye girmek gerek. Zira İsrail henüz bir çözüme hazır değil, sadece genişlemeci ve ırkçı planlarını tamamlamak istiyor. Mücadele edebilme gücüne sahip bir Filistin iradesiyle, alınan bu karar üzerine bir şeyler inşa edilebilir.” dedi. İsrail’in, kendisi için darbe niteliğinde olan bu kararı uygulamayacağı görüşünü savunan Mısrî, Filistinlilerin, BM’nin bu kararını bir silâh olarak kullanması gerektiğini vurguladı.