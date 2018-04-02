Filistin davası satılık değildir

Filistin Toprak Günü’nün 42. yılı münasebetiyle başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne İsrail askerlerinin ateş açarak karşılık vermesine rağmen Filistinliler, gösterilere devam etmekte kararlı.

FİLİSTİNLİLER İŞGALCİ İSRAİL’İN GASP ETTİĞİ TOPRAKLARINA GERİ DÖNMEKTE KARARLI.

Filistin Toprak Günü’nün 42. yılı münasebetiyle önceki gün başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne İsrail askerlerinin ateş açarak karşılık vermesine rağmen Filistinliler, gösterilere devam etmekte kararlı. Tekerli sandalyeye mahkum olmasına rağmen gösterilere katılan Eymen Zakkut (44), “Sınırda kalmaya devam edeceğiz. Tüm dünyaya hak sahibi olduğumuz ve Siyonist çetelerce tehcir edildiğimiz topraklarımıza dönmek istediğimiz mesajını ulaştırmak istiyoruz.” dedi. Zakkut, engelli olmasına rağmen gösterilere katılmakta ısrar edişini, “Hiçbir şey bizi hakkımızı almaktan alıkoyamaz. Bu gösteriler, tüm dünyaya, zulüm gören ve işgal altında bir halk olduğumuzu duyuracak.” sözleriyle aktardı. İsrail askerlerinin barışçıl gösterileri kana buladığına işaret eden Ala Devvas da, “İsrail’in küstahlığına rağmen haklarımızı geri alıncaya ve Filistin meselesinin satılık olmadığı mesajını tüm dünyaya duyuruncaya kadar gösterilere devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. İsrail askerlerinin, Gazze sınırında önceki gün düzenlenen “Filistin Toprak Günü” gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Filistin’e destek çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, dünya ülkeleri halklarına, Filistinlilerin evlerine dönüş hakkına destek olmak için meydanlar ile elçilikler önünde gösteri yapma çağrısında bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin, evlerine geri dönmek ve topraklarını geri almak isteyen Filistinlilere yönelik uygulamalarının büyük bir endişe ve üzüntüyle takip edildiği belirtildi. İsrail’in Filistin’de işlediği suçların kınandığı açıklamada, dünya ülkeleri halklarından, meydanlar, büyükelçilikler ve konsolosluklar önünde Filistin’e destek gösterisi yapması istendi. “Filistinli mültecilerin 1948’de tehcir edildikleri topraklara geri dönme talebi geçen yılların silemediği temel ve yasal bir taleptir.” ifadesine yer verilen açıklamada, “teslim olma” seçeneğinin özellikle “yüzyılın anlaşmasına” hazırlık yapıldığı, İsrail ile normalleşmenin, abluka ve yerleşim birimleri inşaatının arttığı bir dönemde dönüş hakkını unutturamadığı kaydedildi.

İsrail’e karşı sesinizi yükseltin

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edildiği olayların ardından İngiliz hükümetine sesini yükseltmesi çağrısı yaptı. Corbyn, sosyal medya mesajında, “İsrail güçlerinin Gazze’de Filistinin hakları için gösteri yapan sivilleri öldürmesi ve yaralaması dehşet verici.” değerlendirmesini yaptı. İngiliz hükümetine çağrıda bulunan Corbyn, “İngiltere, barış ve adalet getirecek çözümün aciliyeti konusunda sesini duyurmalı.” ifadesini kullandı. Londra merkezli sivil toplum örgütü El-Aksa Dostlarının Başkanı İsmail Patel de mesajında “ İsrail, Filistinlilerin kendi topraklarında yaşama, direnme, barış içinde yaşama ve geri dönme hakkını ellerinden aldı. Şimdi de barışçıl gösteri haklarını ellerinden alıyor.” görüşünü paylaştı.

Siyonist bakandan küstahlık

İsrail Savunma Bakanı Liberman uluslararası toplumun yanı sıra ülke içi muhalefet ve insan hakları örgütlerinin cuma günü İsrail-Gazze sınırında ‘Toprak Günü’ nedeniyle yapılan eylemlerde 15 Filistinli’nin İsrail askerlerince öldürülmesi konusunda soruşturma yapılması çağrılarını reddetti. Sputnik’te yer alan habere göre, ordu radyosuna konuşan Liberman “Askerlerimiz gerekeni yaptı. Bence tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor. Soruşturma komisyonuna gelince, bu olmayacak” dedi. Cuma günü on binlerce Filistinli şu anda İsrail içinde kalan bölgelere mültecilerin ve onların akrabalarının dönüş hakkı için ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ adlı bir kitlesel protesto eylemini başlatmış ve İsrail sınırı yakınında toplanmıştı. Eylemlerin 6 hafta sürmesi planlanıyordu.