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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Filistin’de gazeteciler namlunun ucunda

19 Kasım 2018, Pazartesi 23:31
İşgal altındaki Batı Şeria’da “Gazeteciler Namlunun Ucunda” adıyla düzenlenen konferansta, İsrail’in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

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Filistin Gazeteciler Sendikası ile Uluslararası Gazeteciler Birliği (IFJ) Başkanı Philippe Leruth tarafından Ramallah’taki bir otelde düzenlenen konferansa uluslararası ve bölgesel düzeyde katılım oldu.

Konferansta konuşan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail’in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerinin devam ettiğini söyledi. “İsrail askerleri, son 4 yılda 26 Filistinli gazeteciyi öldürdü.” diyen Ebu Bekir, 2014 yılından bu yana da gazetecilere yönelik 3 binin üzerinde ihlal gerçekleştirildiğini aktardı. Askerlerin bu ay Gazze’de 26 gazeteciyi de gerçek mermi ile yaraladığını ifade eden Ebu Bekir, İsrail’i “gazetecileri öldürme kastıyla hedef almakla” suçladı. Ebu Bekir, gazetecilere koruma sağlamak ve bu suçları işleyenlerin cezalandırılması için çeşitli uluslararası taraflarla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

600 bin gazeteciden destek mesajı

Konferansta konuşma yapan IFJ Başkanı Leruth da İsrail’in ihlallerini kınadı. “Dün Kalendiya kontrol noktası yakınlarında basın özgürlüğü kapsamında düzenlenen gösteriye katıldık. İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli gazetecilerin yaşadıklarının basit bir örneğini biz de yaşamış olduk.” diyen Leruth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yürüyüşün hedef alınmasıyla alakalı bir mektup gönderdiğini, mektubun bir nüshasını da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiğini belirtti. İsrail’in Uluslararası Basın Kartını tanımayan tek devlet olduğunu vurgulayan Leruth, Filistinli gazetecilere seslenerek “Size dünyadan 600 bin gazetecinin destek mesajını getirdim.” dedi.

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İsrail Tarım Bakanından Aksa’ya baskın

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Bakanı Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif’e girdi. Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaşan bakan ve beraberindekilerin daha sonra Harem-i Şerif’ten ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca dün Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 53 olduğu kaydedildi. İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, 9 Eylül’de de Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti.

Etiketler: filistin, kudüs, gazze, gazeteciler, basın, israil zulmü
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