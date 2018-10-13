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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Filistin'de zeytin hasadı çileye dönüyor

13 Ekim 2018, Cumartesi 14:45
Filistin’de genellikle tüm aile bireylerinin katılımıyla bir festivale dönüşen zeytin hasadı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve tacizleriyle, çiftçilerin en zor anlarını yaşadığı bir süreç halini alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde bulunan zeytinliklerin her yılın bu mevsiminde Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya ve yağmaya maruz kalması, Filistinli çiftçileri adeta zamanla yarışırcasına mahsullerini "yağmacı Yahudilerden" kurtarmaya sevk ediyor.

Filistin’de genellikle tüm aile bireylerinin katılımıyla bir festivale dönüşen zeytin hasadı, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşimcilerin saldırıları ve tacizleriyle, çiftçilerin en zor anlarını yaşadığı bir süreç halini alıyor.

Düzinelerce sıralanmış ve dalları meyveyle ağırlaşmış yüzlerce zeytin ağacı, Yahudi yerleşimcilerin eline geçmeden sahipleri tarafından hasat edilmeyi bekliyor.

"Silahlarından ve askerlerinden korkmuyoruz"

Küçük çocuklarıyla Zibin’e zeytin toplamada yardımcı olan eşi Rihab ez-Zibin ise Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını ve yağma girişimlerini şöyle anlatıyor:

"Yerleşim alanlarımız ve tarlalarımız yıl boyunca Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor. Zeytin hasadı mevsiminde de daha çok artıyor. Biz onların silahlarından ve onlara koruma sağlayan askerlerinden korkmuyoruz."

Yerleşimcilerin saldırılarında artış yaşanıyor

Burin beldesindeki Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Heyeti üyesi aktivist Gassan en-Neccar’a göre, zeytin hasadı mevsimi Yahudi yerleşimcilerle gerilimin tırmanışa geçtiği bir dönem halini alıyor.

Filistinli aktivist Neccar, "Çoğu zaman aileler zeytin topladıkları sırada Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor. Bu yerleşimciler İsrail askerleri korumasında aile fertlerini darbediyor ve silah kullanıyor." dedi.

Çevredeki Yahudi yerleşim birimlerini işaret eden Neccar burada yaşayan Yahudilerin çok saldırgan olduklarını belirterek, "Tüm bu saldırganlıklar kayıt altına alındı. Filistinli aileler Yitzhar Yahudi yerleşim biriminde yaşayan yerleşimcilerin, zeytinlerini çaldıklarını kamera çekimleri ile belgelediler." diye konuştu.

"Bu topraklar bizim"

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas da zeytin toplama mevsiminde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının artışına dikkati çekti.

Daglas, "Yahudi yerleşimciler, tüm Batı Şeria kentlerinde Filistinlilerin zeytinlerini çalma ve özellikle kuzeyde yoğunlaşması için örgütlü bir kampanya sürdürüyor." diye konuştu.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarını ele geçirmek için onları kovmaya çalıştığını vurgulayan Daglas, Filistin’in resmi ve sivil toplum kuruluşlarının çiftçilere hasat mevsiminde yardımcı olma kampanyası başlattığını hatırlattı.

Daglas, Filistinli çiftçileri korumanın milli bir dava olduğuna vurgu yaparak, "Bu topraklar bizim, burada kalmaya ve onu korumaya devam edeceğiz. Filistinli çiftçinin buradaki varlığı da bir meydan okumadır ve bu topraklara olan bağlılığının teyididir." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Etiketler: Filistin, zeytin, Yahudi, Batı Şeria
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