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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Filistin'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' yeniden başlıyor

15 Şubat 2019, Cuma 12:38
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması için yapılan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, barışçıl yöntemlerle yeniden canlandırılıyor.

İsrail ablukasının kaldırılması ve geri dönüş talebiyle, Gazze Şeridi'nde geçen yıl mart ayında başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri, İsrail'in dolaylı ateşkese uymaması ve Filistinlilerin taleplerini karşılıksız bırakması nedeniyle barışçıl yöntemlerle yeniden canlandırılıyor.

Filistinli gruplar, Kahire'de İsrail ile dolaylı ateşkesin sağlanması için görüşmelere devam ederken, Büyük Dönüş Yürüyüşleri çeşitli yöntemlerle düzenlenmeye devam ediyor.

İsrail, Filistinlilerin taleplerine karşılık vermezken, sınırın diğer tarafında konuşlanan "Gece Tedirgin Etme Birliği" adlı oluşum, İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapan Mısır ve uluslararası tarafları yeniden harekete geçirmek için 3 aylık nisbi durgunluğun ardından yeniden barışçıl gösterilere başladı.

En son geçen ekim ayında iki ay süren barışçıl eylemlerine kısmen ara verdikten sonra, son günlerde yeniden faaliyetlerine başlayan Gece Tedirgin Etme Birliği, Gazze'nin doğusundaki İsrail sınırında geceleri protestolar düzenleyerek, Filistinli gruplar ve İsrail arasında yürütülen dolaylı ateşkes görüşmelerine etki etmeyi amaçlıyor.

Barışçıl direnişin tüm yollarına başvuruluyor

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden ve Büyük Dönüş Yürüyüşü heyeti üyesi Hadr Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını amaçladığını" söyledi.

"Filistin halkının onurlu bir hayat sürebilmesi için 12 yıldır devam eden abluka kalkmalı." diyen Habib, gösterilerin tansiyonu yükseltip yükseltmeyeceğinin, İsrail tarafının verdiği sözleri tutmasıyla doğrudan alakalı olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin İsrail'e baskısı

Siyasi analist Mustafa İbrahim ise Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşünün gece gösterileri ve deniz gösterileriyle çeşitlendirilmesini, "Filistinli grupların İsrail'e ateşkes görüşmeleriyle ilgili baskı yapması" şeklinde yorumladı.

İsrail'in, Filistinlilerin Mısır, Katar ve BM aracılığıyla sunduğu taleplerine cevap veremediğini kaydeden İbrahim, Filistinli grupların İsrail'e, "Eğer taleplerimize cevap vermemekte ısrar ediyorsan, o halde biz de Büyük Dönüş Yürüyüşünü canlandırarak devam ediyoruz." mesajını verdiğini ifade etti.

İbrahim, "Kahire'deki görüşmelere ilişkin net ve yeterli bilgi yok. Bu görüşmelerin ablukanın kaldırılması ve ekonomik şartların iyileştirilmesine katkı sağlamasını umuyorum." dedi.

Mısır, Birleşmiş Milletler ve Katar İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması için Filistinli gruplar ve İsrail arasında birkaç aydır müzakereler yürütüyor.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze, Büyük Dönüş Yürüyüşü
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