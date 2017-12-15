Filistin'den ABD'ye 'Mahmud Abbas' tepkisi

Filistin yönetimi, Beyaz Saray'dan yapılan "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yıllardır barışı engellediği" yönündeki açıklamaya tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, söz konusu açıklamanın "asla doğru olmadığını ve kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Abbas'ın her zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları başta olmak üzere uluslararası kararlara dayanan adil barışa bağlı olduğunu ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınması isteğini her zaman tekrarladığını belirten Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

"Barış sürecini baltalayan unsur işgalin ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de aralarında bulunduğu tüm ABD yönetimlerinin kınadığı yerleşim birimi faaliyetlerinin sürmesidir. Abbas, adil barışa bağlı, şiddete ve teröre karşıdır."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin kapanış konuşmasında, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla aslında kendisiyle çeliştiğine dikkati çekerek, kararın uluslararası hukuka da aykırı olduğunu ifade etmişti.

Abbas ayrıca "Bizler, bundan sonra Filistinliler olarak ABD'yi çözüm süreci içinde ara bulucu olarak kabul edemeyiz. Çünkü, bugün itibarıyla bir ara bulucu için en basit ve açık olan tarafsızlık şartını yitirmiştir. BMGK'ya gideceğiz ve bu kararın iptali için başvuracağız." demişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın söz konusu konuşmasına karşılık Beyaz Saray yönetiminden üst düzey bir isim, "Başkan Trump barışa bağlı kalacaktır. Yıllardır barışı engelleyen bu tavır sürpriz değil, bu gibi tepkileri bekliyorduk. İsrail ve Filistin halkına fayda sağlayacak olan planımızı uygulamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.