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26 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Filistin’den Guatemala’ya kınama

26 Aralık 2017, Salı 21:15
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Guatemala’nın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ‘utanmaz bir kanunsuzluk eylemi’ olarak nitelendirerek kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Guatemala’nın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını ‘utanmaz bir kanunsuzluk eylemi’ olarak nitelendirerek kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Filistin Devleti’nin, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales’in ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması kararını “utanmaz bir kanunsuzluk eylemi” olarak niteledi. Kararın kınandığı kaydedilen açıklamada, “Morales, uluslar arası hukuku, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu’nun ilgili kararlarını açık bir şekilde ihlâl eden bir karar alarak ülkesini tarihin yanlış tarafına sürüklemiştir” ifadesi kullanıldı. 

Bariz bir düşmanlık eylemi

Morales’in kararının, Guatemala’nın üyesi bulunduğu Bağlantısızlar Hareketi dahil diğer uluslar arası ittifakların ortak duruşuna da saygısızlık olduğu aktarılırken bu eylemin Kudüs’teki Hristiyan önderlerin Kudüs’ün statüsünün değişmesine karşı açıklamalarını da tamamen göz ardı ettiği vurgulandı.

Katar ve Ürdün’den de tepki

Katar, Guatemala’nın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs’e taşıma kararını “geçersiz ve kışkırtıcı” olarak nitelendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, karar kınanarak, “geçersiz ve kışkırtıcı bu adımın hukukî olmadığı” belirtildi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Guatemala’nın, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını reddediyoruz. Bunu BM Genel Kurulun’da alınan son karar da dahil olmak üzere uluslar arası kararları ihlâl eden provokatif bir eylem olarak kabul ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: kudüs, filistin
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