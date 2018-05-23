Filistin’den gümrük vergisi almayacaklar

Endonezya’nın Filistin'den ithal edilen ürünlerden gümrük vergisi almayacağı bildirildi.

Endonezya haber ajansı Antara'nın haberine göre, Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, başkent Cakarta'daki Bakanlık binasında Filistin’nin Cakarta Büyükelçisi Zuhair Al-Shun ile bir araya geldi. Ticari ilişkilerin ele alındığı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Lukita, Endonezya’nın Filistin’den ithal edilecek tüm ürünlerde sıfır gümrük vergisi uygulayacağını ifade etti. Bu konuda başlangıç olarak hurma ve zeytinyağına gümrük vergisi alınmayacağını belirten Lukita, Filistin ürünlerine mümkün olduğunca geniş bir pazar erişimi sağlayacaklarını kaydetti. Filistin tarafından talep edilen Endonezya ürünleri ve Endonezya’nın ihtiyaç duyduğu ürünlere ilişkin bir listenin hazırlanması konusunda da ilerleyen dönemlerde taraflar arasında görüşme yapılması bekleniyor. Geçen yıl aralık ayında Arjantin’de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Bakanlar Konferansı’nda Endonezya ve Filistin arasında sıfır gümrük vergisi ve ikili ticari ilişkileri artırılması üzerine anlaşma imzalanmıştı. AA

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