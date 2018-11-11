Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Yüzyılın Anlaşması' Filistin davasına kurulmuş en büyük komplo

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin davasının zor zamanlardan geçtiğini belirtti. Abbas, ölümünün 14. yılında Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın Ramallah'taki anıt mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Abbas, burada yaptığı konuşmada, Filistin davasının çok sayıda komploya maruz kaldığını, Yüzyılın Anlaşması planının ise bu komploların en büyüğü olduğunu ifade etti.

"Filistin davası, zor bir süreçten geçiyor." diyen Abbas, Yüzyılın Anlaşması planının, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasına ilişkin İngiltere tarafından yayımlanan "Balfour Deklarasyonu" içinde gizli olarak yer aldığını belirtti.

"İstediklerini yapmalarına izin vermeyeceğiz"

Bugüne kadar Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması üzerinde çalışıldığını ancak Balfour Deklarasyonu uygulamaya konulsa bile "Yüzyılın Anlaşması" planını uygulamaya koyamayacaklarını aktaran Abbas, "Halkımızın bir devleti, varlığı olmasını istemiyorlar. Bugün gördüğümüz, duyduğumuz budur. Ancak istediklerini yapmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

Filistin davasına karşı duranların "Boğazlarında diken" olarak kalmaya devam edeceklerini belirten Abbas, Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsız devletini kurma hakkını elde etmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Geçen ay sonunda yapılan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi 30. dönem toplantısına da değinen Abbas, "Yüzyılın Anlaşması adı altında bir ABD komplosu ve bu anlaşmayı uygulamak isteyen İsrail komplosuyla karşı karşı bulunduklarını" dile getirdi.

Abbas, "bağımsız devletin kuruluşunu engelleme amacı taşıyan bir de Hamas komplosu olduğunu" ileri sürdü.

Eski Devlet Başkanı Arafat'ın direnişini ve verdiği mücadeleyi kimsenin unutmayacağını vurgulayan Abbas, Arafat ile Filistinli şehitlere rahmet diledi.

Batı Şeria'da Arafatı anma etkinlikleri

Öte yandan, ölümünün 14. yılında Arafat'ı anmak isteyen Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yürüyüşler düzenledi.

Ramallah'taki El-Menara meydanında bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Arafat'ın anıt mezarına yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, Filistin bayrakları ile Arafat'ın posterlerini taşıdı.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için hazırladığı plan "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılıyor.

Planın detayları henüz açıklanmasa da basındaki iddialara göre "Yüzyılın Anlaşması", işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi Filistin aleyhine maddeler içeriyor.

Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 1917'de Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.