Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: İsrail'in kararını tamamen reddediyoruz

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistinli şehit ve tutuklu ailelerinin ödeneklerinden kesinti kararına ilişkin, "İsrail'in kararını tamamen reddediyoruz." dedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail'in vergi gelirlerinin bir kısmını kesmesi imzalanan anlaşmayı tek taraflı yok saymaktır." dedi.

Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in kararını tamamen reddediyoruz. Bu durum Filistin halkının paralarına karşı korsanlık olarak kabul edilir. Keyfi olarak kabul edilen bu karar imzalanan anlaşmaları tek taraflı yok saymaktır." ifadelerine yer verdi.

Ebu Rudeyne, söz konusu kararın ciddi tepkilere neden olacağını kaydetti.

İsrail yönetimi bugün Filistinli tutuklu ve şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmının kesilmesine karar vermişti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi, tutuklu ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten, 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onaylamıştı.

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, "kararın hemen uygulamaya konulması" talimatını vermişti.

İsrail'in, Filistin Maliye Bakanlığı adına topladığı ödenek aylık ortalama 700 milyon şikeli (yaklaşık 188 milyon dolar) buluyor. İsrail, vergileri tahsil etme bedeli olarak yüzde üçlük kısmı kesiyor.

Netanyahu, 10 Şubat'ta haftalık olağan kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in tahsil ettiği Filistin'e ait vergilerden, Filistin hükümetinin, tutuklu ve şehit ailelerine ödediği maaşa denk gelen kısmın kesilmesini öngören yasanın uygulanmasının bu hafta Güvenlik Kabinesi'nde görüşüleceğini duyurmuştu.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, Filistinliler adına, kontrolü altındaki sınır kapılarından topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden İsrail hapishanelerindeki tutuklular ile şehit edilenlerin ailelerine sembolik maaş tahsis ediyor.