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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Filistin devletinin yeri Filistindir

28 Kasım 2017, Salı 18:45
Hamas, İsrail Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel’in “Sina Yarımadası, Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer” şeklindeki açıklamasını kınarken, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, “Filistin devletinin yeri sadece Filistin topraklarıdır.” dedi.

Hamas, İsrail Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel’in “Sina Yarımadası, Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer” şeklindeki açıklamasını kınadı. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakan Gamliel’in sarf ettiği sözleri kınayarak, “Filistin devletinin yeri sadece Filistin topraklarıdır.” ifadesini kullandı. Ebu Zuhri, Sina Yarımadası veya toprakları üzerindeki herhangi bir yerde egemenliğine halel getirecek her türlü girişim ve projeye karşı Mısır ile dayanışma içinde olduklarının altını çizdi. Mısır basınında, dün bir konferansa katılmak üzere Kahire’ye gelen ve İsrail’in bir televizyon kanalına açıklama yapan Gamliel’in “Sina Yarımadası, Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer.” sözü yer almıştı.

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Mısır, Sina’da bir karış toprağını vermez

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin, Sina Yarımadası’nda bir karış toprağından dahi ödün vermeyeceğini belirtti. Şukri, özel bir televizyon kanalında yayımlanan açıklamasında, İsrail Sosyal Eşitlik Bakanı Gila Gamliel’in “Sina Yarımadası, Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer.” açıklamasına yanıt verdi. Bakan Şukri, “Mısır halkının kanlarıyla sulanan Sina başta olmak üzere Mısır topraklarındaki egemenliği kemirecek her türlü açıklamayı kim yaparsa yapsın reddediyoruz. Mısır, Sina’da bir karış toprağından dahi ödün vermeyecek ve kimsenin oraya saldırmasına izin vermeyecek.” ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: mısır
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