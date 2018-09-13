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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Filistin’e görülmemiş saldırı

13 Eylül 2018, Perşembe 01:27
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin dÂVÂsının; siyasÎ, tarihÎ ve insanÎ olarak daha önce görülmemiş bir Amerikan saldırısıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Arap Birliği’nin, Mısır’ın başşehri Kahire’deki merkezinde gerçekleştirilen 150. Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Ebu Gayt, ABD’nin Filistin davasını hedef alarak saldırdığını ve Arap ülkelerinin zorlu yıllarının devam ettiğini söyledi.

Mısır devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan konuşmasında Ebu Gayt, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde durumun daha da zorlaştığına değinerek, “Bütün bunlara rağmen zafer ve kararlılık konusundaki irademizi kaybetmedik” dedi. Arap Birliği, dün, ABD’nin UNRWA’ya mali yardımları durdurması başta olmak üzere, ABD’nin FKÖ’nün Washington ofisini kapatma kararı, ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve Kudüs’ün durumu gibi farklı konuları değerlendiriyor.

‘Başarılı olamayacaklar’

Arap Birliği Genel Sekreteri, “Filistin davası; siyasi, tarihi ve insani olarak daha önce görülmemiş bir Amerikan saldırısıyla karşı karşıya. ABD’nin hedefi mülteciler konusunu sorgulanır hale getirerek, Filistinli mültecilerin eve dönüş hakkını ortadan kaldırmaktır. Amerikan yönetiminin, büyükelçiliğini 2018 yılı Mayıs ayında Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması, Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) malî yardımları durdurması ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington ofisini kapatma kararı, söylediklerimin kanıtıdır. Filistinlileri yalnız bırakmak isteyenler başarılı olamayacak ve sadece kendileri yalnız kalacaklardır. Arap ülkelerinin mülteciler konusundaki tutumu açıktır. Müzakere konularının birer birer içinin boşaltılması girişimlerini reddediyoruz.” dedi.

Mısır ve Ürdün arasında anlaşma

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında gerçekleştirilen ikili görüşmede de UNRWA ele alındı. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarının görüşmesinde, 5 milyon civarındaki Filistinli mülteciye insani yardım sağlayan UNRWA’nın içinde bulunduğu mali krizin değerlendirildiği ve örgüte mali kaynak sağlanması konusundaki uluslararası girişimlerin desteklenmesi konusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Etiketler: filistin
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