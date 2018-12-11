Filistin'e uluslararası koruma talebi

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlamasını istedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Ramallah ve El-Bire kentlerinde düzenlediği baskınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi.

İhlalleri ve işlediği suçlardan dolayı İsrail'e hesap sorulması için uluslararası toplumdan acilen harekete geçmesini isteyen Ureykat, uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlamasını istedi.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri ayrıca, İsrail'e vakti, yasa dışı sömürgeci faaliyetler ve sistematik ihlaller şeklinde değil, işgali bitirip adil ve kalıcı bir çözüm sağlama şeklinde değerlendirme çağrısında bulundu.

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani de yaptığı açıklamada, son baskınların FKÖ'nün Merkez Konseyi'nin İsrail'le tüm geçiş süreci anlaşmalarının sonlandırılması yönünde aldığı kararların doğruluğunu teyit ettiğini söyledi.

"İsrail, Filistin yönetiminden istediği görevini yerine getirmekten fazla bir şey yapmamasını istiyor"

Söz konusu baskınlarla imzalanan anlaşmalar ve barış çalışmalarının Netanyahu hükümetine göre geçersiz olduğunun kesinleştiğini dile getiren Mecdelani, "İsrail, Filistin yönetiminden istediği görevini yerine getirmekten fazla bir şey yapmamasını istiyor. Hatta güvenlik alanında bu görev rolünde dahi Filistin yönetimine güvenmiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılmasının ardından bölgedeki baskınlarını artırdı.

Ramallah kentinin bazı girişlerini kapatan ve Ramallah'a bağlı beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri en az 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan akşam saatlerinde İsrail güçleri, Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın Ramallah’taki genel merkezine baskın düzenlemiş, ajans binasına göz yaşartıcı gaz atmıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

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19 Filistinli daha gözaltına alındı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 6 Yahudi yerleşimciye saldırı düzenleyen Filistinlileri aradığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 6'sı milletvekili ve 270'i çocuk olmak üzere 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında pazar akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.