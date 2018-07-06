İsveç’ten Filistin’e yürüyen aktivist Benjamin Ladraa’nın yolculuğu bugün sona eriyor. 5000 kilometrelik yolculuk sonunda çağrı yapan Ladraa, “Beraber Filistin halkı için güçlü bir mesaj verelim!” dedi.

İsveç’ten Filistin’e yürüme kararı alarak bütün dünyanın ilgisini çeken Benjamin Ladraa’nın yolculuğu bitmek üzere. Bugün 5 bin kilometrelik yolculuğunu bitirecek olan Ladraa mülteci kamplarını geziyor. Bir kaç gün önce Bekaa Mülteci Kampını ziyaret edip yaşlı bir mülteciyle konuşan Ladraa, tecrübelerini Facebook sayfasında şöyle dile getirdi:

AHMED AMCANIN MACERASI

“Bugün (Pazartesi) Bekaa Mülteci Kampını ziyarete gittim ve mükemmel bir adamla tanıştım. İsmi Ahmed ve 1939 doğumlu. Daha sadece 8 yaşındayken Siyonist güçler onu ve ailesini yaşadıkları yer olan Jaffa’dan kaçmaya zorlamış. Siyonistler köy sakinlerine ya burayı terk edin ya da açlıktan ölün, diyerek köyü kuşatmışlar. Ardından Ahmed’in ailesi pek çok yeri dolaştıktan sonra Nablus’a yerleşmiş. İsraillilerin tekrar saldırmasından önce burada 15 sene kalmışlar. Orada dolanan bir dedikoduya göre, İsrailli askerler gençleri öldürüyormuş. Bunu duyan Ahmed bir kez daha kaçmak zorunda kalmış. Ürdün’de yerleştirildiği mülteci kampında yaralanan Ahmed, kampının İsrail askerleri tarafından bombalanmasının ardından da onunla tanıştığım yer olan Bekaa’ya gelmiş ve burada kalmaya başlamış. Bana ailesinin Jaffa’daki topraklarının tapusunu gösteren Ahmed, tek isteğinin kendi topraklarına dönmek ve orada ölmek olduğunu söyledi.”

HERKESE DÂVET

Ladraa, ayrıca yolculuğunun son gününe herkesi dâvet ettiğini açıkladı. Facebook sayfasından mesaj yayınlayan Ladraa, “6 Temmuz Cuma günü İsveç’ten Filistin’e uzanan 5000 kilometrelik yolculuğumun son günü. Herkesi yolculuğumun son gününe dâvet ediyorum. Beraber Filistin halkı için güçlü bir mesaj verelim!”

Haber: Mahmut Cemal Çakır