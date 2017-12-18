Filistin’i fiilen de tanıyın

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararıyla ilgili, “Filistin, resmen olduğu gibi derhal fiilen de tanınmalı, uluslararası ambargo kaldırılmalıdır. Filistin dünya ile bütünleşmelidir” dedi.

Çorum Gençlik Hareketince Turgut Özal Konferans Salonu’nda “Kudüs’ü Anmak ve Anlamak” konulu konferans düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferansta, dua edildi. Konferansta konuşan Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Işık Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Işık, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararıyla ilgili, “Filistin, resmen olduğu gibi derhal fiilen de tanınmalı, uluslararası ambargo kaldırılmalıdır. Filistin dünya ile bütünleşmelidir” diye konuştu. Işık, Kudüs’ün geleceğinin özgür ve bağımsız Filistin’den geçtiğini söyledi. Filistin’deki Müslümanların, kutsal toprakların muhafızlığını onlarca yıldır her türlü zulüm ve işkenceye rağmen omuzladığını ifade eden Işık, yeryüzündeki bütün Müslümanların, Filistin halkına destek olması gerektiğini vurguladı.

Filistin’de gıda üretecek fabrika yok

Dünyada 130’dan fazla ülkenin Filistin’i resmen tanıdığını dile getiren Işık, “Ama ben bu şekilde tanımayı kabul etmiyorum. Bu ülkeler Filistin’i egemen, bağımsız bir ülke olarak tanımalı. Diğer ülkelerin hak ve hukuku neyse, öyle tanımalı. Filistin’de ticaretleri yok, sportif, kültürel ya da sosyal faaliyetleri yok. Nasıl tanıyorsunuz o zaman? Filistin, resmen olduğu gibi derhal fiilen de tanınmalı, uluslararası ambargo kaldırılmalıdır. Filistin dünya ile bütünleşmelidir. Yıllardır imar eden, silahlanan İsrail’e karşı Filistin’de gıda üretecek fabrika bile yoktur” ifadelerini kullandı.