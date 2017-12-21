Filistin’i Osmanlı korudu, Arapçılık kaybettirdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Osmanlı Devleti’nin Filistin’i savunma konusundaki rolünün takdire şayan olduğunu belirtti.

Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Osmanlılar, büyük bir İslam medeniyeti oluşturdular ve İslam’ı yaydılar. Osmanlı aynı zamanda mübarek Filistin topraklarını korudu ve bir avuç toprağından dahi vazgeçmedi. Sultan Abdülhamid’in ifadeleri de bunun en bariz kanıtıdır. Bunlar da Osmanlılara şeref ve sevap olarak yeterlidir.” ifadelerini kullandı. Osmanlı Devleti’nin İslam medeniyetine ve Filistin topraklarına sahip çıkmasını takdirle anan Karadaği, “Arap milliyetçiliği döneminde Kudüs kenti ve Mescid-i Aksa dahil Filistin işgal edildi ve haklar elden gitti.” değerlendirmesinde bulundu. *** Okumak için tıklayınız: Trump'a ve İsrail'e en güzel cevap: BM'nin 'Kudüs' kararı belli oldu AA

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