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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Filistin için felaket, Yahudiler için facia

26 Mayıs 2018, Cumartesi 19:45
Neturei Karta (Gerçek Yahudiler) isimli kuruluş, Nekbe yıl dönümü dolayısıyla bildiri yayımladı. Bildiride “İsrail devleti yasa dışıdır, sabıkalıdır, Allah’a bir isyandır ve Yahudi dininin ihlÂli niteliğindedir” denildi ayrıca “İsrail, Filistin halkı için bir felÂkettir ve Yahudi halkı için bir faciadır’’ vurgusu yapıldı.

Dindar Yahudiler tarafından kurulan ve merkezi ABD’de bulunan “Neturei Karta” (Gerçek Yahudiler) ile İsrail’in 70 kuruluşu Nekbe yıl dönümü nedeniyle bir bildiri yayımladı. ‘’Dünyanın her yanındaki Yahudiler, Yaradan’a bir isyan ve insanlık adına bir felâket olan İsrail’in 70 yıllık mevcudiyetine ağıt yakıyorlar’’ başlıklı bildiride İsrail devleti tarafından 70 yıldır Filistin halkına yapılan zulümlere vurgu yapıldı. 

‘Utanç içindeyiz’

İsrail devletinin kuruluşunun felâket olarak yorumlandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi: “Gazze sınırında Siyonist rejime karşı barışçıl gösteriler yapan Filistinli protestoculara İsrail güvenlik güçlerinin ateşle karşılık vermesine şahit olmaktayız. Bu göstericilerin birçoğu vefat etmiş, çok daha fazlası ise yaralanmıştır. Bunun yanı sıra, muazzam Siyonist propagandanın dünyadaki bütün devletleri Kudüs’ü İsrail devletinin başşehri olarak tanımaları hususunda yoğun bir baskı altına aldığına şahitlik ediyoruz. Biz Yahudiler utanç ve mahcubiyet içindeyiz, çünkü bütün bu suçlar sözüm ona “dünya Yahudileri adına” işlenmektedir. Oysa Yahudi inancına göre, Yahudilerin, üzerinde egemen yetkilere sahip olacakları bir ülkeye sahip olmaları yasaktır. Biz Yaradan’ın emrine binaen sürgünde bulunmaktayız. Tanrı, yaşadığımız ülkelerde biz Yahudilerin sadık vatandaşlar olarak hayatımızı sürdürmemizi istemiştir. Öldürmek, çalmak, başkasının toprağını gasp etmek, ya da başka bir halk üzerinde tahakküm kurmak Yahudi dinince tamamıyla yasaklanmıştır.’’

İsrail devleti yasa dışıdır

İsrail devleti yasa dışıdır denen bildiride şunu vurgu yapıldı: “İsrail devleti yasa dışıdır, sabıkalıdır, Allah’a bir isyandır ve Yahudi dininin ihlâli niteliğindedir. İsrail devletinin kuruluşu Nekbe’dir, Filistin halkı için bir felâkettir ve Yahudi halkı için bir faciadır.’’

Barış Siyonizm icadıyla yok oldu

İsrail devletinin sınırları içinde yalnızca Filistinlilerin zulüm görmediği, Yahudilerin de bu topraklarda mağdur olduğu ifade edilen bildiride, “Bu satırların kaleme alındığı sırada, Yahudi erkek ve kız çocukları İsrail’de gözaltına alınmakta, dövülmekte ve inanmadıkları bir orduda görev yapmaya zorlanmaktadır. Onların haklarına sahip çıkanlar ve onlara yapılanları protesto edenler ise İsrail polisinin saldırısına uğramaktadır. Oysa bilinmelidir ki Yahudiler Filistin’de ve başka birçok İslâm beldesinde Müslüman komşularıyla barış içinde bir arada yaşadılar. Ne acıdır ki, bu barış ve huzur, Siyonizm’in ‘icadıyla’ ve İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte ortadan kayboldu.” denildi.

Etiketler: filistin, yahudiler, kudüs, gazze, israil zulmü, siyonizm
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