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'Filistin'in devlet olarak tanınması' sorusuna Macron'dan cevap

22 Aralık 2017, Cuma 15:04
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Filistin arasındaki barışın ancak müzakerelerle sağlanabileceğini belirterek, “İki devletli çözüme alternatif yok.” dedi.

Macron ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elysee Sarayı’ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Macron, Abbas’a ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti tanıma kararını desteklemediğini söylediğini aktardı.

İsrail ile Filistin arasındaki barışın ancak müzakerelerle sağlanabileceğine işaret eden Macron, “İki devletli çözüme alternatif yok.” diye konuştu.

Filistin’in Fransa’nın dostu olduğunu vurgulayan Macron, bölgede barışın sağlanması için diyaloğa devam edilmesi gerektiğini vurguladı. 

'Filistin'in devlet olarak tanınması' sorusuna cevap

Macron, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıyıp tanımayacağı sorusu üzerine, bu konuda acele bir karar almak istemediğini belirterek, “Bugün tek taraflı bir şekilde bu şartlarda Filistin’i ülke olarak tanımak etkili bir karar mı? Konuştuğumuz bu anda buna inanmıyorum.” yanıtını verdi.

Filistin'i devlet olarak tanıma kararının ABD’nin Kudüs kararından sonra alınmasının uluslararası hukuka aykırı olmasa da bölgede başka sorunlar yaratabileceğine dikkati çeken Macron, ülkesinin bu konudaki kararı ABD’nin Kudüs kararına tepki olarak almayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Macron, yaşanan soruların üzerine böyle bir karar almanın hataya sebebiyet vereceğini dile getirerek, “Çözüm iki devletlidir. Mekanik olarak (Filistin’in tanınması) sürecin içerisinde olacak. Fransa, BM ve müttefikleriyle beraber sorumluluğunu alacak. Bunu barış için doğru zamanda yapmak istiyorum. Bu kararı acele ederek almak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

“ABD marjinalleşti. Şu anda aynısı yapmamaya çalışıyorum.” diyen Macron, herkes ile görüştüğünü ve çalıştığını, Filistin’i devlet olarak tanıma kararını baskı altında almayacağını söyledi. 

AA

Etiketler: macron, filistin, abbas
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  • Ali Tam

    22.12.2017 15:40:07

    Iki devlet cözümünü AB ve IIT beraber yürütsün. ABD tamamen disarida kalmali. Akli selimden yoksun baskanlariyla ne kadar uzak olurlarsa o kadar iyi.

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