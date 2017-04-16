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16 NİSAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Filistin’in küçük gazetecisi

16 Nisan 2017, Pazar
Janna Jihad, Filistin’de yaşanan dramları dünyaya duyuran 10 yaşında bir gazeteci. Janna, her zaman aynı anons ile haberlerini bitiriyor; “Janna Jihad, işgal altındaki Filistin!”

10 yaşında bir çocuk, kendisine sorulan “Büyüyünce ne olacaksın?’’ sorusuna gazeteci olmak diye cevap veriyor. İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Janna Jihad, Filistin’deki her çocuk gibi ülkesinde yaşanan işgali ve zulmü dünyaya duyurmak istiyor. Ölen amcası ve arkadaşlarının acısını yüreğinde taşıyan Janna, dünyanın görmek istemediği bazı gelişmeleri sosyal medyadaki hesaplarından paylaşıyor. 

Küçük kamerasıyla dünyaya yayın yapıyor

Dünyanın her yerinden 10 binleri bulan takipçisi bulunan ve hayali olan gazeteciliğe ilk adımı böylelikle atan Filistinli Janna Jihad, tıpkı Suriyeli Bana gibi o da yaşadıklarını elinden geldiğince dünyaya duyurmaya çalışıyor. Bu yıl iyilik ödüllerinde ödül alan Janna, yaşadıklarını bir çocuk gözüyle binlerce insana duyuruyor. İyilik ödülleri.com’da yer alan bilgilere göre, Batı Şeria’da yaşananları küçük kamerası ile bildiren Janna, her zaman aynı anons ile haberlerini bitiriyor; “Janna Jihad, işgal altındaki Filistin!”

Haber: Merve İriyarı

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