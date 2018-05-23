Filistin, İsrail’i Lahey’e götürecek

Filistin, İsrail’in yerleşim politikaları ile ilişkili insan hakları ihlallerini soruşturmasını talep etti.

Filistin Yönetimi, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yasadışı yerleşimleri ile savaş suçlarını Lahey’e taşıyor. Filistin Yönetimi’nin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden, İsrail’in yasadışı yerleşim politikaları ile ilişkili insan hakları ihlâllerini soruşturmasını talep etti. İsrail ise bu adıma tepki gösterdi. Açıklamada, başvurunun yasal geçerliliği olmadığı savunuldu, Filistinlilerin mahkemeyi siyasi amaçlarla istismar ettiği öne sürüldü. ABD’nin Doğu Kudüs’te 1967’den bu yana devam eden İsrail işgalini ve Doğu Kudüs’in Filistinlilere BM tarafından vaat edilen bağımsız devletin başkenti olmasını hiçe sayması ile bölgede gerilim yükselmişti. Kudüs’ün tamamını İsrail’in başşehri olarak tanıyan Washington’ın İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması üzerine Filistinlilerin düzenlediği protestolarda, İsrail askerlerinin ateşi sonucu en az 62 kişi vefat etmiş, 3 bine yakın kişi yaralanmıştı.

Adaletsizlik Filistin’in geleceği olmasın

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) teslim etti. Bakan Maliki, dosyayı teslim ettikten sonra düzenlenen basın toplantısında, bugün hala sistematik bir şekilde işlenen suçlara maruz kalan Filistinliler için adaletin sağlanması amacıyla tarihi bir adım attıklarını söyledi. Maliki, “UCM Başsavcısı Fatou Bensouda’ya teslim ettiğimiz dosyayla hemen ve gecikmeden bir inceleme yapılması talebinde bulunduk. Dosyada işlenen suçlara ilişkin yeterince delil var. Bu adımı, nesilden nesle İsrail’in cezalandırılmadan işlediği suçlardan dolayı acı çeken Filistinliler için attık.” dedi. Suçlara sebebiyet verenlerin sorumlu tutulması gerektiğini belirten Maliki, “Teslim ettiğimiz dosyanın içerisinde Filistin topraklarında ve sınırlarında işlenen bütün suçlar mevcut. Buna Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi de dahil. Özellikle Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde yapılan acımasız saldırıyla ilgili deliller de var. Bu adaletsizliğin Filistin’in geleceği olmasına izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

UNRWA’da İsrail’e suçlama

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Filistinli göstericilere karşı kullandığı gerçek mermilerin iç organlara, kemik ve kaslara büyük zarar vermesi için kullanıldığını söyledi. Krahenbühl, Gazze’de düzenlediği basın toplantısında İsrail’in Gazze sınırında yaptığı katliamla ilgili açıklamalarda bulundu. Gerçek mermilerin, iç organlara, kemik ve kaslara büyük zarar vermek için kullanıldığını, bunun sınırdaki göstericilerin yaralanma durumlarından açık bir şekilde anlaşıldığını kaydeden Krahenbühl, “Bu son derece tehlikeli bir şey. Gazze ziyaretimde yaralıların sayısından çok yaralanma şekilleri beni şaşkına çevirdi.” dedi. İsrail askerlerinin Gazzelileri kasıtlı olarak ve sistematik bir şekilde yaraladığını, genelde, alt kısımların, bacak bölümünün, sırtın ve başın hedef alındığını belirten Krahenbühl, yüzlerce göstericinin vücudunun alt kısmından yaralandığını, bacaklarının kesildiğini ve yaşamlarını engelli olarak sürdürmek zorunda kalacaklarını kaydetti.