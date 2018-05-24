"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Filistin, İsviçre'den 'özür' bekliyor

24 Mayıs 2018, Perşembe 15:50
Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in Filistinli mültecilere hizmet veren UNRWA'ya yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) "problemin bir parçası" yönündeki açıklaması nedeniyle İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in özür dilemesini istedi.

Ureykat, İsviçre hükümetine gönderdiği mektupta, Cassis'in UNRWA'ya yönelik yaptığı değerlendirmeye açıklama yapması ve konuyla ilgili özür dilemesini beklediklerini belirtti.

Cassis'in açıklamasının Filistin halkı ve hükümeti arasında öfkeyle karşılandığını belirten Ureykat, "Cassis'in açıklamasıyla İsviçre, tarafsız olmayan bir tutum sergileyerek mültecilerin haklarını iptal etme çabasında olan ABD ve İsrail ile birlikte hareket ettiğini göstermektedir." dedi.

Filistinli mültecilerin bulundukları yabancı ülkelere entegre edilmesi fikrine karşı olduklarının altını çizen Ureykat, "Filistin halkı, kendileri için vazgeçilmez hakları anavatanlarına geri dönme hakkını muhafaza ediyor." ifadesini kullandı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, geçen hafta yerel bir gazeteye verdiği röportajda, "UNRWA'ya verilen destek nedeniyle Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın canlı kaldığını belirterek, "Filistinliler mülteci kamplarında yaşadıkları sürece, eve dönmeyi hayal edecekler ”demişti.

UNRWA'nın sorunun bir parçası olduğunu ileri süren bakan, örgütün Filistinli mültecilerin mevcut ev sahibi ülkelere entegre edilmesine hizmet etmek yerine Filistinli mültecilerine "gerçekçi olmayan" geri dönüş umudu verdiğini söylemişti.

İsrail yönetimi, 1948'den bu yana milyonca Filistinliyi zorla topraklarından çıkardı. Bugün itibarıyla yarısından fazlası ülke dışında olan 5 milyondan fazla Filistinli mülteci bulunuyor. Bu mültecilerin, 1,3 milyona yakını Gazze'de, 800 bine yakını ise işgal altındaki Batı Şeria'da yaşarken, geri kalan Filistinli mülteciler ise komşu ülkeler Suriye, Lübnan ve Ürdün'de bulunuyor.

Filistinli mülteciler, İsrail işgali nedeniyle uzun yıllar önce zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönemiyor.

AA

Etiketler: filistin, isviçre
Okunma Sayısı: 436
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.