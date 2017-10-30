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'Filistin mahallelerinin Kudüs'ten koparılması etnik temizliktir'

30 Ekim 2017, Pazartesi 21:24
Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı ve Valisi Hüseyni, "Filistin mahallelerinin Kudüs'ten koparılması planları etnik temizliktir." dedi

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı ve Valisi Adnan el-Hüseyni, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarını "etnik temizlik" olarak nitelendirerek, bu tür planlara tepki gösterdi.

Hüseyni yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin mahallelerinin Kudüs'ten koparılması planları etnik temizliktir. İsrail bu proje kapsamında 120 ila 150 bin kadar Kudüslü Filistinliyi kentten çıkarmayı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün bilinen sınırlarını yeniden belirlemeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

"ASIL AMAÇ ŞEHRİN DEMOGRAFİK YAPISINI YAHUDİLER LEHİNE DEĞİŞTİRMEK"

İsrail'in Kudüs'ü diğer Filistin şehirlerinden ayırdığı "Ayrım Duvarı"nın da aynı planın parçası olduğunu belirten Hüseyni, "Her zaman dediğimiz gibi işgal makamlarının Kudüs ile Filistin toprakları arasında inşa ettiği bu ırkçı Ayrım Duvarı onların iddia ettiği gibi güvenlik amaçlı değil, siyasi amaçlıdır. Asıl amaç Filistinlileri Filistinlilerden ayırma yoluyla şehrin demografik yapısını Yahudiler lehine değiştirmektir." vurgusu yaptı.

İşgal gücü olarak İsrail'in Kudüs'ün mahallelerini şehirden koparmanın ardından şimdi de Filistinlileri şehirden koparmayı planladığına işaret eden Hüseyni, şunları kaydetti:

"Burada 120 ila 150 bin kadar nüfustan bahsediyoruz. Buna karşın 250 bini aşkın Yahudi yerleşimciyi kente katarak sadece 180 bini Filistinli olmak üzere büyük çoğunluğunu Yahudilerin oluşturacağı bir demografi yaratmaya çalışıyor. İsrail, Arap nüfusunun Yahudi nüfusuna oranla daha hızlı arttığına ilişkin araştırmaların ortaya çıkmasının ardından Filistinlilerin halihazırda Kudüs'te teşkil ettiği yüzde 34'lük oranı yüzde 12'ye indirmeyi planlıyor ve bu konuda aceleci davranıyor."

Hüseyni, İsrail'in açıkça uluslararası kanunlara aykırı davrandığını, iki devletli çözüm çabalarını hafife aldığını, bunun için de uluslararası camianın ciddi ve etkili bir şekilde hareket geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail devlet radyosunun dün yayımladığı haberde, İsrail'e bağlı Kudüs İşleri Bakanı Zeev Alkin'in Kudüs'teki "Yahudi çoğunluğu korumak" amacıyla Filistin mahallelerini kentten ayırmayı planladığı belirtilmişti.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail yönetiminin Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmak istediği belirtiliyor.

AA

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