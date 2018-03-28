Filistin patlama noktasında

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistin’in patlama noktasına geldiğini söyledi.

İsrail radyosunun haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ülkenin kuzeyinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Filistin’in patlama noktasında olduğunu, bu nedenle teyakkuz hâlini sürekli muhafaza etmeleri gerektiğini ifade etti. Öte yandan Eisenkot, İran’ın Suriye ve Lübnan topraklarına tutunduğunu ve Hizbullah’ın silâhlanmasını desteklediğini kaydetti. Eisenkot, artan tehditlere karşı kararlılıkla çalışmaları, ülkeyi korumak ve düşmana karşı savaşı kazanmak için üstünlüklerini göstermeleri gerektiğini belirtti. İsrail basınında son aylarda Gazze’de insanî durumun çok kötüleştiği ve bunun askerî bir gerilime yol açabileceği yönünde değerlendirmeler yer almıştı.

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