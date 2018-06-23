Filistin yolcusu Ladraa, Lübnan'da

Filistin'e doğru 10 aydır yürüyen İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, "Bu gezi bende tarif edemeyeceğim etkiler bıraktı" dedi.

Filistin'deki zulme dikkat çekmek için İsveç'ten Filistin'e yürümeye karar vererek dikkatleri üzerine toplayan İsveçli aktivist Benjamin Ladraa hedefine ulaşmak üzere.

Yaklaşık 10 aydır sürdüğü yürüyüşünde binlerce kilometre yol kat eden Ladraa şuan da Lübnan'da. Yolculuk esnasında Sur şehrinde Filistinli mültecilerin bulunduğu Rashidieh, Al Bus ve Bourj el Shmeli isimli mülteci kamplarını ziyaret eden Ladraa, düşüncelerini kişisel Facebook sayfasında şöyle anlattı:

"Bugün 3 mülteci kampı ziyaret ettim ve bu deneyimimi kelimelerle anlatmak çok zor, bu gezi bende kelimelerin tarif edemeyeceği etkiler bıraktı. Aynı bana İsrailli güçlerin bombaladığı evini gösteren, 5 çocuğu ve karısını kaybeden adamla tanıştığımda hissettiklerimi hissettim. Ya da muhteşem denizin ve sahilin yanında dikenli teller tarafından sarılan mülteci kampını gördüğümde hissettiklerimi hissettim. İsrailli yetkililer Gazze halkının burada balık tutmasına engel oluyordu. Bugün yaşlı insanlarla da tanıştım. Siyonist güçlerin zorla köylerine girip gençleri infaz etmelerinin ardından köylerinden kaçmak zorunda kalan yaşlı insanlar. Burada yaşayan Filistinliler gerçek yurtlarına arabayla sadece 15 dakikalık mesafede ama burada yaşamaya zorlanıyorlar. Yarın sınıra gidip Filistin'i göreceğim. Yolculuğum neredeyse bitmek üzere ama bütün gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim ve tecrübe ettiklerimle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sanki yolculuğum yeni başlıyor gibi hissediyorum."

HABER: Mahmut Cemal Çakır