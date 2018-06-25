Filistin yolcusu Ladraa, Lübnan’da

Filistin’e doğru 10 aydır yürüyen İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, Lübnan’a ulaştı.

Filistin’e doğru 10 aydır yürüyen İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, “Bu gezi bende tarif edemeyeceğim etkiler bıraktı” dedi.

Filistin’deki zulme dikkat çekmek için İsveç’ten Filistin’e yürümeye karar vererek dikkatleri üzerine toplayan İsveçli aktivist Benjamin Ladraa hedefine ulaşmak üzere. Yaklaşık 10 aydır sürdüğü yürüyüşünde binlerce kilometre yol kat eden Ladraa Lübnan’da. Yolculuk esnasında Sur şehrinde Filistinli mültecilerin bulunduğu Rashidieh, Al Bus ve Bourj el Shmeli isimli mülteci kamplarını ziyaret eden Ladraa, düşüncelerini kişisel Facebook sayfasında şöyle anlattı:

KELİMELERLE TARİF EDEMEM

“Bugün 3 mülteci kampı ziyaret ettim ve bu deneyimimi kelimelerle anlatmak çok zor, bu gezi bende kelimelerin tarif edemeyeceği etkiler bıraktı. Aynı bana İsrailli güçlerin bombaladığı evini gösteren, 5 çocuğu ve karısı vefat eden adamla tanıştığımda hissettiklerimi hissettim. Ya da muhteşem denizin ve sahilin yanında dikenli teller tarafından sarılan mülteci kampını gördüğümde hissettiklerimi hissettim. İsrailli yetkililer Gazze halkının burada balık tutmasına engel oluyordu. Bugün yaşlı insanlarla da tanıştım. Siyonist güçlerin zorla köylerine girip gençleri infaz etmelerinin ardından köylerinden kaçmak zorunda kalan yaşlı insanlar. Burada yaşayan Filistinliler gerçek yurtlarına arabayla sadece 15 dakikalık mesafede, ama burada yaşamaya zorlanıyorlar. Sınıra gidip Filistin’i göreceğim. Yolculuğum neredeyse bitmek üzere, ama bütün gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim ve tecrübe ettiklerimle şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sanki yolculuğum yeni başlıyor gibi hissediyorum.”

Amman’a geçeçek

Benjamin Ladraa, dün geç saatlerde paylaştığı mesajında ise şu notu yazdı: “Bugün Filistin sınırına geldim. Buraya kadar yaklaşık 4500 km yürüdün ve bu 322 günümü aldı. Burada sınır kapısı yok. Bu yüzden Pazartesi (25 Haziran 2018) günü Amman’a uçuyorum ve oradan Filistin’e girmeye çalışacağım.”

HABER: MAHMUT CEMAL ÇAKIR