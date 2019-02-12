Filistinli bir çocuk daha şehit oldu...

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen cuma düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan Filistinli bir çocuk şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki Hasan Nebil Nevfel'in bugün şehit düştüğünü belirtti. Nevfel'in hayatını kaybetmesiyle İsrail askerlerinin cuma günkü gösterilere müdahalesi sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi. Gazze Şeridi sınırında geçen cuma düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi şehit olmuş, 17 kişi yaralanmıştı. İsrail askerleri, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu. *** Gazze'de İsrail ablukası protesto edildi Filistinliler, İsrail ablukasının kaldırılması talebiyle Gazze'nin kuzey sahiline yürüyüş düzenledi. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan göstericiler, Filistin bayrakları ve İsrail'in şehit ettiği Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı. İçinde onlarca Filistinlinin bulunduğu tekneler de eyleme denizden destek verdi. Sahilde konuşan Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti üyelerinden Hani es-Sevabite, ablukaya karşı mücadelenin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde olduğu gibi çeşitli yollarla devam edeceğini belirtti. Sevabite, "Filistin davasını tasfiye etmeyi ve Gazze'yi vatandan ayırmayı hedefleyen projeleri asla kabul etmeyeceğiz." dedi. Filistin halkının boyun eğme ve sükunet denklemini kabul etmeyeceğini vurgulayan Sevabite, "Gösteri meydanlarındaki sloganımız şu: İşgalciyle savaştığımız sürece kaybetmek yok." ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 451

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.