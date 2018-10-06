Filistinli gazeteciler için Âcil çağrı

UMED, İsrail’in, Filistinlilere yönelik işlediği ihlalleri belgeleyen haberlerde imzası bulunan gazetecileri hedef almaya devam ettiğini bildirdi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Filistin’de aylardır süren Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde Filistinli iki gazetecinin şehit edildiğini, 182 gazetecinin ise yaralandığı açıkladı. UMED, İsrail hapishanelerinde ise 21 gazetecinin hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunduğunu bildirdi. UMED tarafından yapılan açıklama da İsrail’in, Filistinlilere yönelik işlediği ihlâlleri belgeleyen haberlerde imzası bulunan gazetecileri hedef almaya devam edildiği bildirilerek, “Büyük Dönüş Yürüyüşünü takip eden gazetecilere müdahale eden İsrail, basın özgürlüğünü şiddet ve tutuklamalarla engellemeye çalışıyor” denildi.

21 GAZETECİ İSRAİL HAPİSHANELERİNDE TUTUKLU

Gazze sınırındaki barışçıl protestolara müdahale eden İsrail askerleri tarafından şehit edilen 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca ve 24 yaşındaki Ahmed Ebu Hüseyin üzerlerinde PRESS yazan çelik yelek olmasına rağmen hedef alındığı belirtilen açıklamada, “Tarihî Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü’nün 42. Yılında (30 Mart) başlayan ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’nü haber yapmak için takip eden 182 gazeteci ise İsrail askerlerinin saldırıları sonucunda yaralandı. Bugün İsrail hapishanelerinde de 21 Gazeteci hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunuyor.”

İNSAN HAKKI İHLÂLİ, BASINA SANSÜR

Açıklamada, Gazze’nin içinde bulunduğu insani krizlere dikkat çekmek ve barışçıl protestoları takip etmek için görevlendirilen gazetecilerin İsrail askerleri tarafından bilinçli olarak hedef alınmasının insan hakkı ihlâli olduğu kadar, basına sansür girişimi ve evrensel hukuka ihanet olduğunu dile getirildi.

HABER: AHMET TERZİ-ANKARA