"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Filistinli o genci de vurdular

03 Temmuz 2018, Salı 22:29
Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de ayağından vurarak yaraladı.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında Büyük Dönüş yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve gazla müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı ve gazdan etkilendiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinli kadınlara gerçek mermi ve mahiyeti bilinmeyen gazla müdahalesinde onlarca kişi yaralandı ve gazdan etkilendi." ifadesini kullandı.

Bugün yüzlerce Filistinli kadın, 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerine katılmak üzere Gazze sınırına gelmişti.

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'ne bağlı Kadın Komitesi, bugünkü etkinliğe "Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırmak İçin Filistinli kadınlar" ismini vermişti. 

İsrail askerleri Türk bayrağı sallayan Filistinli genci vurdu

İsrail askerleri, sınır bölgesi yakınında Türk bayrağı sallayan Filistinli bir genci de ayağından vurdu.

Yaralanmasına rağmen elinden Türk bayrağını düşürmeyen Filistinli genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk yardımın ardından ambulansa taşındı.

Filistinli gencin Türk bayrağını kaldırdığı ve İsrail askerleri tarafından vurulduğu anlar görüntülendi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.  

AA

Etiketler: filistin, kudüs, gazze, israil zulmü
Okunma Sayısı: 100
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistinli o genci de vurdular

    Trump'tan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı

    BM: İsrail'in kararından derin endişe duyuyoruz

    28 Şubat davasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı

    Gergerlioğlu: Hukuk yok oluyor

    Herkes acı reçeteye hazır olsun

    TÜSİAD Baş Ekonomistinden 'enflasyon' değerlendirmesi

    Başkanlık modeli, pragmatik bir sistem

    96 yaşındaki Zeynep Nine'nin örnek davranışı...

    Son 16 turu heyecanı bugünkü maçlarla sona eriyor

    2018 YKS tercih kılavuzu yayımlandı

    İsviçre'yi 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale yükseldi

    BM'den Mısır'a Karadavi'nin kızı ile ilgili çağrı

    California'da alarm durumu: Etkisi artarak devam ediyor!

    ''Terlemeyi engellerseniz ölüm dahil birçok problem çıkabilir''

    Emniyet Teşkilatında yapılan terfiler açıklandı

    Bisikletle hacca gidiyorlar...

    Kesin sonuçlar yarın açıklanacak

    Ekmek fiyatlarına da zam yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya’yı görünür kılmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranmak yaramıyor
    Risale-i Nur'dan

    Gazeteler, vazifelerini hakkıyla yapmalı
    Genel

    O'nu bulan her şeyi bulur
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bediüzzaman’ın içtimaî, siyasî müjdeleri ve AKP ne olacak?” - 1
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İyi Parti ve demokratlar
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşanmış hayat hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Kandil ne oldu?
    Genel

    27 Mayıs’ta ihraç edilmişti
    Genel

    Gizlice ekran görüntünüzü alan casus yazılım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.