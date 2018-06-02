Filistinli sivilleri koruma tasarısı ABD tarafından reddedildi

ABD, Filistinli sivillere 'uluslararası koruma' sağlanmasını öngören karar tasarısını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto etti.

Kuveyt'in Güvenlik Konseyi gündemine getirdiği karar tasarısında, İsrail'e, sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına son vermesi çağrısı yapılıyor, Gazze tarafından da İsrailli sivillere roket atışı yapılması kınanıyordu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in aşırı güç kullanımı ifadelerinin yer aldığı taslak metninde Hamas'tan bahsedilmemesini eleştirdi. Haley, Güvenlik Konseyi daimi 5 üyesinden biri olan ABD adına tasarıyı veto etti. DHA

Okunma Sayısı: 204

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.