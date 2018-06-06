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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Filistinli Tamimi'nin erken tahliye talebi reddedildi

06 Haziran 2018, Çarşamba 19:15
Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin ceza indirimi ve erken tahliye talebinin reddedildiği bildirildi.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin ceza indirimi ve erken tahliye talebinin reddedildiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan habere göre, 8 ay hapis cezasına çarptırılan 17 yaşındaki Temimi'nin savunma heyeti, İsrail Rimonim Cezaevi Erken Tahliye Komitesi'nden ceza indirimi ve erken tahliye talep etti.

Komitenin söz konusu talebi reddettiği belirtilen haberde, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in (Şabak), Temimi hakkında "tehlikeli bir ideolojisi olduğu ve caydırıcı olması açısından cezaevinde kalması gerektiği yönünde" tavsiyede bulunduğu aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki erken tahliye komiteleri çok nadiren Filistinli tutukluların cezasında indirim yapılmasını ve erken tahliye edilmelerine onay veriyor. Söz konusu komitelerin uygun görmesinin ardından kararın uygulanması için özel mahkemelerde onaylanması gerekiyor.

İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan cesur kız Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.

Videoda Ahed'in yanında görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuş, bir süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

 

AA

Etiketler: Filistin, Ahed Tamimi, İsrail, zulüm
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