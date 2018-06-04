"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Filistinliler Cuma günü "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek

04 Haziran 2018, Pazartesi 18:20
Filistinliler "Nekse"nin 51. yılı dolayısıyla cuma günü Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek.

Gazze Şeridi'nde "Nekse"nin (Toprak Kaybetme Günü) 51. yılı dolayısıyla cuma günü "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleneceği belirtildi.

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, hedeflerimiz gerçekleşene kadar barışçıl karakteriyle devam edecek. Bu bağlamda Nekse'yi anmak için 8 Haziran Cuma günü 'Milyonluk Kudüs' adı altında gerçekleştireceğimiz gösteriye en büyük katılımı bekliyoruz." denildi.

Açıklamada, "1948 yılında işgal edilen Filistin toprakları ve Batı Şeria başta olmak üzere, bulundukları her yerde büyük dönüş yürüyüşlerine katılan halkımızı selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma ve Cenevre Sözleşmesi taraflarına seslenilen açıklamada, İsrail'in sağlık çalışanı, gazeteci ve masum sivilleri hedef almak suretiyle işlediği savaş suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşınması çağrısı yapıldı. 

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "6 Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ı "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anıyor. Filistinliler Nekse'yi, 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe'nin" (Büyük Felaket) devamı olarak görüyor.

 

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, Nekse
Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Refah Sınır Kapısı "teknik arıza" nedeniyle kapatıldı

    Hamaney: 'İran nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyecek'

    İnce "Ordu siyasete girmemeli"

    Bekir Bozdağ gündem hakkında açıklamalarda bulundu

    Çavuşoğlu ve Pompeo görüşmesinde neler konuşuldu

    Filistinliler Cuma günü "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyecek

    Irak'lı aşiret sözcüsü: "ABD askerleri Sincar bölgesine konuşlandı"

    Türkiye’nin ekonomik hiçbir sorunu yokmuş

    Şehitler duâlarla...

    Almanya ABD'ye tepkili

    Ekolojik tahribatı kim durduracak?

    ''İdraki yetmeyenlerin sinirini bozsa da çizgimiz bu''

    Ürdün'de protestolar istifa getirdi

    Millet İttifakı görüşmeleri başladı: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama

    Bahçeli: Hükümet 'Gündemimizde yok' diyor; gündeme almak zor değil

    Mâşaallah, Bârekallah...

    Örnek girişimi ilgi gördü; 'Silikon Vadisi'ne gidiyor

    Hakkari Şehitleri dualarla...
    📷

    Sabrın acı meyvesi... Ölüm ile yaşam, rüya ile hakikat, hüzün ile huzur bir arada...

    'Anadolu aslanı' 32 ülkeye gönderildi...

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî dalâlet
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    31 Mart’tan Bugüne Darbelerin Hedefi Hep Demokratlar oldu
    Faruk ÇAKIR

    El insaf diyoruz...
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP devlet partisidir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî ve uzun tedkikat ile yazılan program
    Genel

    Bu uygulama alkışlanır
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’ın Tacı-Tahtı: İtikâf
    Risale-i Nur'dan

    İsraf, milletleri geri ve fakir bırakır
    Genel

    Tepkiler yine lafta kalıyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Avrupa üflüyor biz burada oynuyoruz”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.