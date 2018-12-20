Filistinliler ölüme mahkum ediliyor

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, BM Dünya Gıda Programı’nın, Gazze ve Batı Şeria’ya yapılan gıda yardımlarında kesinti kararı alması üzerine “Filistinliler açlığa ve ölüme mahkÛm edilmektedir” dedi.

HAK-İŞ ve Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze ve Batı Şeria’ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gitme kararı aldığını söyledi. “Bu kararla Filistinliler açlığa ve ölüme mahkûm edilmekte, yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. BM’nin insanların yaşam hakkını gasp eden bu kararını derhal geri almasını istiyoruz” dedi. Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği yaklaşık 50 ülkeden 250’ye yakın sivil toplum örgütü ve sendika tarafından oluştuğunu ve birlik merkezinin İstanbul’da olduğunun bilgisini veren Arslan, “Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının, Gazze ve Batı Şeria’ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gitme kararını kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karara ‘dur’ denilmeli

Birleşmiş Milletler gibi dünyada ortak refah düzeyi, gelişmişlik ve asgarî yaşama standardının garanti edilmesi gibi konularda kalkınma hedefleri açıklayan uluslar arası bir kuruluşun bu kararının Filistin halkını açlık ve ölüme mahkûm edeceğini söyleyen Arslan, “Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde bir işgal yaşanmaktadır. Toprakları işgal edilmiş, vatanlarından uzaklaştırılmış, mağdur ve mazlûm bir halk bulunmaktadır. Şimdi de gıda yardımlarında kesintiye gidilmesiyle Filistin halkı açlıkla mücadele etmek zorunda bırakılmakta, adeta cezalandırılmaktadır” diye konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA