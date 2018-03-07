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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Filistinlileri Kudüs'ten sürme tasarısı' kanunlaştı!

07 Mart 2018, Çarşamba 20:20
Knesset Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce ilk oylaması yapılan tasarı mecliste ikinci ve üçüncü kez oylanarak kanunlaştı.

İsrail meclisi (Knesset), İçişleri Bakanına, "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onayladı.

Knesset Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce ilk oylaması yapılan söz konusu tasarı mecliste ikinci ve üçüncü kez oylanarak kanunlaştı.

İsrail hükümetinin desteğiyle Likud Partisi Milletvekili Amir Ohana tarafından Knesset'e sunulan yasa tasarısına ilişkin oylamada, 48 milletvekilinin lehte, 18 milletvekilinin aleyhte, 6 milletvekilinin de çekimser oy kullandığı kaydedildi.

İsrail İçişleri Bakanlığı, Filistin'deki 2006 seçimlerini Hamas'ın kazanmasından bu yana Kudüs'ten milletvekili olarak Filistin parlamentosuna giren Muhammed Ebu Teir, Ahmed Attun ve Muhammed Tutah ile eski Kudüs Bakanı Halid Ebu Arafeh'i Kudüs kimliklerini iptal etmekle tehdit etmişti.

İçişleri Bakanlığı'nın bu tehdidi, ülkedeki en üst yargı merci İsrail Yüksek Mahkemesi'ne taşınmıştı.

İsrail Kudüs'teki Filistinlileri Batı Şeria'ya göçe zorluyor

Geçen yıl 107 Filistinlinin Kudüs'te ikamet hakları elinden alınmıştı. İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den beri kentte yaşama hakları elinden alınan Filistinlilerin sayısı ise 14 bin 309'a ulaştı.

İsrail işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin ikamet izinlerini çeşitli bahanelerle iptal ederek onları Batı Şeria'ya göçe zorluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, şehirdeki toplam nüfusun üçte birini oluşturuyor. Her birinin "Kudüs sakini" olarak özel İsrail kimlikleri olsa da İsrail vatandaşı kabul edilmiyorlar.

Doğu Kudüslü Filistinliler, "Ayrım Duvarı" ile çevrili olan Batı Şeria'ya "İsrail askeri güvenlik noktalarından" geçerek gidip gelebiliyorlar. Batı Şerialıların Kudüs'e girişlerine ise bazı özel durumlar dışında izin verilmiyor.

AA

Etiketler: filistin, israil zumü
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