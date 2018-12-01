"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

"Filistinlilerin yaşadığı acıyı şimdi anladın mı?"

01 Aralık 2018, Cumartesi 19:23
California'daki yangında evi zarar gören Hollywood aktörü Butler'e sosyal medya kullanıcıları İsrail tarafından evleri yıkılan Filistinlileri hatırlatarak tepki gösterdi.

California'da geçen ay meydana gelen ve en az 88 kişinin ölümüne neden olan yangında Gerard James Butler'in de aralarında bulunduğu birçok yıldızın evi kısmen veya tamamen yandı.

Butler, 12 Kasım'da Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajda bölgede yaşanan tahribatı göstererek kendisine ait evin kısmen yandığını belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Butler'in tweetinin altına yazdıkları mesajlarla geçen yıl kasım ayında ABD'de İsrail ordusuna yardım toplamak için düzenlenen galaya katılmasını hatırlatarak ünlü yıldıza tepki gösterdi.

"Filistinlilerin yaşadığı acıyı şimdi anladın mı?"

Mesajlarda, İskoç yıldızın yardım gecesine katıldığı İsrail ordusunun her gün Filistinli ailelerin evini yıktığı hatırlatıldı.

Frankie Teardrop adlı bir kullanıcı mesajında, "Bu senin yaşadığın şey Filistin halkının günlük yaşamının bir parçası." cümlesini kullanırken, bir başka kullanıcı da "Daha fazla Filistinlinin evini yok etmesi için İsrail ordusuna bağışladığınız fonun bir miktarını kenara koysaydınız." ifadesine yer verdi.

Yavar Mir isimli bir başka kullanıcı ise Gerard Butler'e cevabında "Onların (Filistinlilerin) yaşadığı acıyı şimdi anladın mı? Onların evlerini yeniden inşa etmesi de kolay değil." ifadelerini kullandı.

Gerard James Butler, geçen yıl kasım ayında ABD'nin California eyaletinde İsrail ordusuna yardım toplamak için düzenlenen galaya katılmıştı. Galada, İsrail ordusuna 53 milyon dolardan fazla yardım toplanmıştı.  

AA

Etiketler: abd, california, yangın, butler
Okunma Sayısı: 466
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    10 bin kanser hastasının gözü SGK’da

    CHP'nin 'asgari ücret' teklifinin detayları belli oldu

    Kaşifinin adıyla dünya literatürüne girdi

    "Filistinlilerin yaşadığı acıyı şimdi anladın mı?"

    "Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu"

    Gerçeği öğrenince şaşkınlık yaşadı

    94 yıllık rekabetin unutulmayanları

    İngiliz kabinesinde 10. Brexit istifası: Bu haliyle destekleyemeyeceğim

    CIA'dan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni açıklama

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, bütün Müslümanların ortak meselesidir

    'Kerkük'teki Kayseri Çarşısı kasıtlı ateşe verildi'

    İran Güney Kore'ye mal karşılığı petrol ihraç edecek

    'Medhali Selefi akım Libya'yı DEAŞ'tan fazla tehdit ediyor'

    Danimarka göçmenleri ıssız adada toplayacak

    'Asya Parlamentosu' kurmayı hedefliyoruz'

    AB Başkanı Kaymakcı: Türkiye-AB ilişkileri iyileşme sürecine girdi

    Keşşafının adıyla literatüre girdi: Esma-i İlahiyenin gizli defineleri

    Kölelik sadece şekil değiştirdi: 40 milyondan fazla "modern köle" var

    Ticaret Bakanı Pekcan: Kasımda ihracat rekoru kırdık

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Delil”
    Genel

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi
    Ahmet BATTAL

    AKMHP’yi kim yönetiyor?
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Bankalar sıkıntıya düşerse…
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mustafa Sungur
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen lambaları söndürelim!
    Abdil YILDIRIM

    “Nur’un Kahraman Muallimi” Sungur Ağabey’i rahmetle anıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları
    Genel

    İlköğretim müfredatına "yeni nesil ders" önerisi: Çocuklarda iletişim becerilerini güçlendiriyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.