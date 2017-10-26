Finlandiya’da tren askeri araçla çarpıştı

Finlandiya’nın güneyindeki sahil şehirlerinden Raseborg’da bir askeri araçla tren çarpıştı, kazaya karışan 11 kişiden dördünün öldüğü kurtarma birimleri tarafından duyuruldu.

Bir hemzemin geçitte sabah saatlerinde gerçekleşen kazada yaralananlar Helsinki’de bulunan Töölö Hastanesine kaldırıldı. Trenyolu Trafik Merkezi, rotanın geçici olarak kapatıldığını ve trenler yerine otobüslerin tahsis edildiğini duyurdu. DHA

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