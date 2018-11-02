"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

FKÖ'den İngiltere'ye: Filistin halkından özür dile

02 Kasım 2018, Cuma 17:39
Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İngiltere'ye Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı Filistin halkından resmi özür dilemesi çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı İngiltere'ye Filistin halkından resmi olarak özür dilemesi çağrısında bulunarak, "Filistin halkının çektiği ve Balfour Deklarasyonu'nun neden olduğu acıları sonlandırmak gerekir. İngiltere, Filistin'den resmi özür dileyerek tarihi hatasını düzeltmeli." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanıması, İsrail'i de "işgal ve devam eden ihlallerinden dolayı" hesaba çekmesi gerektiğini dile getiren Ureykat, "İngiltere'nin, İsrail işgaline son vermek için Filistin'in siyasi, diplomatik ve yasal adımlarını da desteklemesi" gerektiğini kaydetti.

Balfour Deklarasyonu 

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu. 

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

AA

Etiketler: filistin, ingiltere
Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Dönmez: Türkiye muafiyet gösterilecek ülkeler arasında

    ‘Yanımızda olduğunuzu gösterin’

    FKÖ'den İngiltere'ye: Filistin halkından özür dile

    Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı

    12 Eylül davası usulden bozuldu

    Tunceli'den acı haber

    ABD'den Soylu ve Gül kararı

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 689 medya çalışanı öldürüldü

    Bir ülke daha robotlara vatandaşlık verecek

    'Öğrenci Andı' tartışmalarına ilişkin son durum?

    Yemen'in minik 'Emel'inden acı haber geldi...

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

    ABD'de '6 Kasım' gündemi: Müslüman adaylarda son 18 yılın rekoru

    Gelir İdaresi Başkanlığı vergi rekortmenlerini açıkladı

    Dünya basını Başsavcılığın Kaşıkçı açıklamasını böyle gördü

    'Zıt kardeşler'in rekabetinde öne çıkan ilginç hadiseler

    Sürücülerin cebini en çok yakan kural ihlali belli oldu

    Ortak devriyeden ilk görüntüler

    Almanya'dan Türkiye açıklaması

    Cihangir İslam hakkında soruşturma başlatıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Çok enteresan bir tuzak'
    Genel

    Cihangir İslam hakkında soruşturma başlatıldı
    Faruk ÇAKIR

    Yine adalet
    Genel

    Kılıçdaroğlu: 32 davadan kesin olarak kaybettiğim tek dava var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye için İstanbul mutabakatı ve provokasyonlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çin’de Müslümanların ‘beyni yıkanıyor’
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan kendine bakarak Allah’ı nasıl tanıyabilir?
    Genel

    Brezilya’nın Trump'ından tepki çeken ''Kudüs'' açıklaması
    Genel

    Boşanmanın anatomisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.