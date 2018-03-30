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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

FKÖ’den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı

30 Mart 2018, Cuma 20:05
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası topluma, "İsrail'in işlediği suçları önlemek ve Filistinlilere yönelik katliamlarını durdurmak" için acil önlemler alması çağrısı yaptı.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası toplumun suskunluğuna ve eyleme dönüşmeyen kınamalarına son vererek, İsrail’in işlediği suçları durdurması ve hesaba çekmesi için evrensel hukuk çerçevesinde acil müdahalede bulunması gerekiyor.” dedi.

Ureykat, binlerce Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze’de “Filistin Toprak Günü” münasebetiyle barışçıl gösteriler düzenlemesinin, ABD-İsrail projelerine karşı verilmiş siyasi bir mesaj taşıdığını ifade etti.

ABD ve İsrail’in Filistin davasını bitirme çabalarının Filistin halkı tarafından bertaraf edileceğini ifade eden Ureykat, “İsrail’in planlı düşmanca saldırılarını, barışçıl gösterilere karşı uyguladığı yargısız infazlarını ve ilk yardım ekipleri de dahil olmak üzere barışçıl göstericileri plastik ve gerçek mermilerle hedef almasını kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze sınırında ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmıştı.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 12 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria’da da 55 Filistinli yaralamıştı.

 

AA

Etiketler: Filistin, Batı Şeria
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