Flaş gelişme: ABD, Suriye rejimine ait hedefleri vurdu

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilere açıklama yapan Albay Jeff Davis, "Başkan'ın (Donald Trump) talimatıyla ABD kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü yerel saatle 4.45, ABD Doğu Yakası yerel saatiyle 8.45’te seyir füzeleri ile vurdu." açıklamasını yaptı.

Kremlin'den 'saldırı' açıklaması

Saldırının Humus vilayeti sınırlarının içinde bulunan Şayrat Hava üssüne yönelik yapıldığını ifade eden Davis, fırlatılan Tomahawk Land füzelerinin Doğu Akdeniz’de konuşlu USS Porter ve USS Ross Destroyerlerinden fırlatıldığını ifade etti.

"ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecek"

ABD’nin hava saldırısının Esed rejiminin 4 Nisan’da İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına tepki olarak yapıldığını ifade eden Davis, “ABD, kimyasal saldırılara tahammül etmeyecektir.” dedi.

Davis, "Bu füzelerle (hava üssündeki) uçaklar, hangarlar, yakıt ve lojistik destek depoları, güçlendirilmiş uçak sığınakları, mühimmat depoları, hava savunma sistemleri ve radarları vuruldu." şeklinde konuştu.

Sivil kayıplarını önlemek için mümkün mertebede can kaybının olmamasına dikkat ettiklerini ifade eden Davis, üssün 2013 öncesinde Esed rejimi tarafından kimyasal silah deposu olarak kullanıldığını ve ABD’nin radar izlerinin Han Şeyhun’daki kimyasal saldırıyı gerçekleştirmek üzere bu hava üssünden havalandığını tespit ettiğini ifade etti.

"Rusya'yı bilgilendirdik"

Saldırıyı, "Esed'in dehşet verici saldırısına orantılı" olarak tanımlayan Davis, saldırı öncesinde gün içerisinde Rusya’yı bilgilendirdiklerini ve Rus askerlerinin o üste bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Rusların saldırıdan etkilenmemesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Davis, hava üssünün binasını değil sadece üssünü işleyemez hale getirecek unsurları vurduklarını ifade etti.

Pentagon yetkilisi: "Yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak"

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili ise vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşündüklerini belirterek, "Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak." dedi.

ABD Başkanı Trump: Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Florida'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde Esed rejimine ait askeri bir üssü hedef alan füze saldırısına ilişkin basın mensuplarına bir değerlendirme yaptı.

"Esed yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı"

Açıklamasında Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesindeki sivilleri hedef alan kimyasal saldırıyı hatırlatan Trump, "Suriyeli diktatör Beşşar Esed, salı günü korkunç kimyasal saldırıyı gerçekleştirdi. Bu barbar saldırıyla birçok insan ve hatta güzel bebekler yavaş, vahşice ve insafsızca öldürüldü. Esed yardıma muhtaç erkek, kadın ve çocukların canını aldı. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığına hiç şüphe yok." dedi.

"Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi"

Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gece kimyasal saldırının yapıldığı askeri üssü hedef alan bir saldırı emrini verdim. Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliği için elzemdi. Daha önceki girişimler başarısız olduğu için mülteci krizi devam ediyor ve bölgedeki istikrarsızlık ABD'yi ve müttefiklerini tehdit ediyor. Bu akşam tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamı ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katılmaya davet ediyorum."

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Saldırıyı uluslararası ortaklarımızla koordine ettik

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, düzenlediği basın toplantısında, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin, Esed rejimi tarafından kimyasal silahların kullanıldığına dair hiçbir şüphesi olmadığını belirten Tillerson, "Elimizde bunu destekleyecek bilgiler var." dedi.

Tillerson, "Esed'in gelecekteki rolü belirsiz. Yaptıklarından sonra çok açık bir şekilde görülmektedir ki, Suriye halkını yönetecek bir rolü yok." ifadesini kullandı.

Rusya'ya çağrıda bulunan Tillerson, "Esed'e olan desteğini çok iyi düşünüp değerlendirmelidir." dedi.

"Esed'e karşı uluslararası çaba gerekiyor"

Bu açıklamaları üzerine Tillerson'a, ABD'nin Esed'e karşı nasıl bir yol izleyeceği soruldu.

Esed rejimine karşı uluslararası bir çabaya ihtiyaç olduğunu belirten Tillerson, şunları kaydetti:

"Bu süreç uluslararası bir çaba gerektiriyor. Suriye'de DEAŞ'ın ortadan kaldırılması ve ülkede daha fazla iç savaşın önüne geçecek istikrarın sağlanması gerekiyor. Daha sonra ise Esed'in ayrılmasını sağlayacak politik bir sürecin, ortak bir çalışmayla sağlanması lazım."

Tillerson, Esed'e karşı uluslararası bir koalisyonun sağlanması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Rex Tillerson, kimyasal silah kullanılmasının çok ciddi bir sorun olduğunu ve buna ciddi bir cevap verilmesi gerektiğini söyledi.