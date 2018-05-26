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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Fransa adeta karıştı: ''İnsan seli" gösterilerinin ilki gerçekleşti

26 Mayıs 2018, Cumartesi 23:25
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı 150'den fazla kentte gösteri düzenlenirken, başkent Paris'te çıkan olaylar sonrası 79 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi ve ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), Solidaires gibi kuruluşların çağrısıyla düzenlenen ve "insan seli" adı verilen gösterilerinin ilki gerçekleştirildi.

Ülke çapında 150'den fazla noktada düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere, 250 binden fazla kişinin katıldığı belirtilirken, başkent Paris'te, Republique Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na yürüyen göstericiler arasında, bir grubun çevredeki işyerlerine ve güvenlik güçlerine taş ve kesici maddelerle saldırdığı kaydedildi.

Çok sayıda işyerinin camlarının kırıldığı, bir banka şubesinin ateşe verilmek istendiği gösteride, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve cop kullanıldı.

Çıkan şiddet olaylarında biri ağır 7 polisin yaralandığı bilgisi verildi.

Polisin paylaştığı rakamlara göre Paris'teki yürüyüşe 20 bin, organizasyon yetkililerine göre ise 80 bin kişi katıldı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Paris'te silah taşıma, şiddete başvurma veya otoriteye karşı gelme nedeniyle 79 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şiddet ile ortalığı kırıp dökenlere karşı duracaklarını belirten Collomb, böyle gösterilerin yasaklanabileceği mesajını verdi.

Fransa'da hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarına karşı yaklaşık 3 aydır sürdürülen grev ve gösterilerle ilgili dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, "Ülkeyi işlemez hale getirmek isteyenler başarılı olamayacak, hiçbir şey beni durduramayacak ve sükunet tesis edilecek" ifadelerini kullanarak, hükümetin proje ve reformlarının, olduğu gibi yürürlüğe konulacağını söylemişti.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, "Gerçek hayatta neler olduğunu görmek için, zaman zaman sarayının penceresinden sokağa bakması gerektiğini" kaydetmişti. Gösteri ve yürüyüş çağrılarının ardındaki isim LFI lideri Jean-Luc Melenchon, Liberation gazetesine verdiği röportajda, "Fransa'da artık yeni bir döneme girildiğini ve ülkenin kaynama aşamasında olduğunu" söyleyerek, Macron'un, Fransız halkının sesini duymak istemediğini, artık sesini duyurmak isteyen herkesin, bir "insan seli" oluşturarak sokaklara çıkacağını belirtti.

Fransa'da demiryolu, enerji, eğitim, sağlık, temizlik, kamu, ulaşım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere çok sayıda sektörde grev ve gösteriler devam ediyor. Hükümetin reform planına karşı çıkan sendikalar, kemer sıkma politikalarından vazgeçilmesi, alım gücünün artırılması ve işten atılmalara son verilmesini talebinde bulunuyor.

AA

Etiketler: fransa, insan seli, protesto, macron
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