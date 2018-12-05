Fransa Başbakanı açıkladı: Zamlar iptal edilebilir

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini açıkladı.

Philippe, Ulusal Mecliste akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen yıl belirledikleri mali ve siyasi politikalarının iyi olduğunu savunan Philippe, aldıkları her kararın maaşların iyileştirmesine yönelik olduğunu belirtti. Philippe, Fransızların öfkesini anladıkları için akaryakıt zamlarını 6 aylığına askıya aldıklarını hatırlatarak, halkın hayatını yakından ilgilendiren konularda en iyi çözümü bulmak istediklerini söyledi. Akaryakıt zamlarını alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması halinde iptal edebileceklerini dile getiren Philippe, Fransızların vergilerin düşürülmesini istediğini ancak buna karşın bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Philippe, ayrıca "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösterilerdeki şiddet olaylarını asla kabul edemeyeceklerini ve sorumlularının cezalandırılacağını kaydetti. Başbakan Philippe, dün akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.