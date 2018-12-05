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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fransa Başbakanı açıkladı: Zamlar iptal edilebilir

05 Aralık 2018, Çarşamba 21:15
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini açıkladı.

Philippe, Ulusal Mecliste akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl belirledikleri mali ve siyasi politikalarının iyi olduğunu savunan Philippe, aldıkları her kararın maaşların iyileştirmesine yönelik olduğunu belirtti.

Philippe, Fransızların öfkesini anladıkları için akaryakıt zamlarını 6 aylığına askıya aldıklarını hatırlatarak, halkın hayatını yakından ilgilendiren konularda en iyi çözümü bulmak istediklerini söyledi.

Akaryakıt zamlarını alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması halinde iptal edebileceklerini dile getiren Philippe, Fransızların vergilerin düşürülmesini istediğini ancak buna karşın bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Philippe, ayrıca "sarı yeleklilerin" düzenlediği gösterilerdeki şiddet olaylarını asla kabul edemeyeceklerini ve sorumlularının cezalandırılacağını kaydetti.

Başbakan Philippe, dün akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

AA

Etiketler: Fransa, akaryakıt zammı, Macron
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