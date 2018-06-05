Fransa'da açık artırmayla dinozor iskeleti satıldı

Fransa'da açık artırmayla 2,36 milyon dolara dinozor iskeleti satıldı.

Fransa'da açık artırmaya çıkarılan dinozor iskeleti 2,36 milyon dolara satıldı. CNN'in haberine göre, müzayede evi Aguttes'in, Paris'te Eyfel Kulesi'nin ilk katında sergilediği, bütünlüğünü neredeyse korumuş olan 150 milyon yıllık dinozor iskeleti, açık artırmada 2,36 milyon dolara alıcı buldu. ABD'de Wyoming'de 2013-2015 yıllarında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan iskeletin 2,6 metre yüksekliğe, neredeyse 9 metre uzunluğa sahip olduğu belirtildi. Bilim adamlarının etobur olduğunu tespit ettiği ve iskeletinin yaklaşık yüzde 70'i zarar görmemiş dinozorun türü ise keşfedilememişti. Omurgalılar Paleontoloji Topluluğu geçen ay Aguttes'e türü belirlenemeyen dinozorun satışının iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Aguttes, satıştan elde edilen gelirin bir bölümünün, iki vahşi yaşamı koruma vakfına verileceğini duyurdu. AA

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.