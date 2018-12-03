Fransa'da ambulans çalışanları da protestolara katıldı

Fransa'da "sarı yelekliler"den sonra ambulans çalışanları da sokağa döküldü.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanları "çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebinde bulundu. Gösterilerin yapıldığı bölgede trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe verdi. "Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atıldı. Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. AA

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