Fransa'da bir haftada 7 polis intihar etti

Fransa’nın Montelimar bölgesinde bir polisin ormanda cansız bedeni bulundu. Son bir haftada ülke genelinde intihar eden polis sayısı 7’ye ulaştı.

Montelimar’da pazar günü ağaçlık bir bölgede ölü bulunan 49 yaşındaki polisin tabanca ile ‘intihar ettiği’ sanılıyor. Privas savcılığı olayla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı. Fransa’da yıl başından bu yana intihar eden polis sayısı 44’e yükseldi. 14 Jandarma görevlisi de bu yıl içinde intihar ederek hayatına son verdi. İntihar eden güvenlik güçlerinin sayısının artması üzerinde içişleri bakanlığı olayın kapsamlı şekilde soruşturulması talimatını verdi. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 154

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.