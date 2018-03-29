"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Fransa'da büyük grev: Elektrik ve gaz sektörü de katılıyor!

29 Mart 2018, Perşembe 17:17
Fransa'nın en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), elektrik ve gaz sektörünün de katılacağı bildirdi.

Fransa'da çok sayıda çalışma alanını etkileyen grev dalgasına elektrik ve gaz sektörünün de katılacağı bildirildi.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), enerji sektörü çalışanlarının genel greve katılımıyla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, CGT'ye bağlı ve ülkede enerji alanında en büyük organizasyon olan Ulusal Enerji ve Maden Federasyonu çalışanlarının 1 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar greve gitme kararı aldığı, bu yöndeki bildirinin ilgili birimlere gönderildiği kaydedildi.

Hükümetin hazırlık aşamasını sürdürdüğü "2019-2023 enerji planlaması" çalışmalarında sektör çalışanlarının görüşlerinin de dikkate alınması çağrısı yapılan bildiride, 19 Nisan'da ülke çapında yapılacak genel gösteriye de katılma kararı alındığı belirtildi.

Greve marketler zinciri Carrefour çalışanlarının da katılacak

Bu arada ülkedeki grev dalgasına marketler zinciri Carrefour çalışanlarının da katılacağı açıklandı.

Fransa çapında 5 bin 718 mağazası bulunan zincir çalışanlarının üye olduğu CGT, CFDT ve FO sendikalarınca yapılan açıklamalarda, cumartesi günü ülke genelindeki Carrefour mağazalarının kapatılacağı, kapatılmayan mağazaların ise çalışanlar aracılığıyla satış yapmalarının engelleneceği bildirildi.

Dünyanın birçok yerinde 12 binden fazla şubesiyle faaliyet gösteren Carrefour'un, Fransa'daki mağazalarından 273'ünü kapatacağı daha önce duyurulmuştu. Grubun, Fransa'daki genel merkezinde çalışan 10 bin 500 kişiden 2 bin 400'ünün gönüllü istifa veya emeklilik, satılacak mağazalarda istihdam edilen 2 bin 300 kişinin ise işlerine son verme planlarıyla ilgili görüşmelerin kısa sürede sonuçlanacağı öğrenildi.

Fransa'da kamu çalışanları, demir yolu ve hava yolu sektörü çalışanlarından sonra çöp toplayıcıları da 3 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

AA

Etiketler: fransa, grev
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yaralı askerden acı haber!

    Türkiye için 'büyüme tahmini' açıkladı

    ''Şartlı tahliye kararı'' iptal edildi

    Bando Okulları Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe davasında karar

    Oyların 'yüzde 92’sini alarak yeniden Mısır Cumhurbaşkanı oldu

    İsrail: Savaş zamanında her şey meşrudur

    Çin - ABD gerilimi de tırmanıyor: ''Sonuna kadar gideriz''

    Sınırı geçen 2 Yunan askerin tutukluluğuna itiraza ret

    Açığa alındıktan sonra intihar eden doktorun telefonunda ByLock çıkmadı

    Kars'taki darbe girişimi davasında karar

    CHP: Büyüme vatandaşın ne aşına ne de işine yansıdı

    Sıcak Gelişme! ABD-Rusya çatışmanın eşiğinden döndü

    ANKA'nın gözü denizlerin üzerinde olacak

    Kuzey Irak'ta PKK'dan temizlenen bölgelerde yeni üsler kuruluyor

    Çin'den ABD'ye uyarı: Ticaret krizi domino etkisi yapacak

    TÜİK'e göreTürkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü

    Yıldırım'dan Suriye Gelecek Partisi hakkında ilk değerlendirme

    BM açıkladı; Suriye'deki iç savaşın süresi İkinci Dünya Savaşı'nı geçti!

    Afrin'de yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İnsanları bu kadar köşeye sıkıştırmayın!
    Abdil YILDIRIM

    Mağdurun yanında olmak ibadettir
    Ali FERŞADOĞLU

    Mü’min haksızlık ve zulme seyirci kalamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    İki türlü (me)deniyet
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuzey Suriye paradoksları
    Genel

    İttifakla herkesi bu vebale ortak etmek istiyorlar
    İslam YAŞAR

    Şehidin son anları: Abdest ve iki rekat namaz
    Genel

    Kim Ne Demiş?
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda en faziletli şeylerle meşgul olmalı
    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete alet etme riski ve örneği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.