Fransa'da cami işgalinin cezası belli oldu

Fransa'da mahkeme, ülkenin batısındaki Poitiers kentinde 5 yıl önce inşa halindeki caminin çatısına çıkarak zarar veren ve İslam karşıtı sloganlar atan Generation Identitaire isimli aşırı sağcı derneğin 5 üyesini hapis cezasına çarptırdı.

Poitiers Ceza Mahkemesi, söz konusu dernek ile 5 üyesinin "mülke zarar vermek" ile "din ve ırk temelli nefreti körüklemek" suçlarından yargılandıkları davada kararını açıkladı.

Mahkeme, aşırı sağcı derneği 10 bin avro para cezası, dernek üyeleri Alban Ferrari, Maxime Frier, Julien Langella ve Damien Lefevre'nin bir yıl ertelenmiş hapis ve 5 yıl bazı vatandaşlık haklarından men edilmesi cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Öte yandan, dernek üyesi Benoit Vardon'a da olaylarda suç ortağı olmaktan bir yıl ertelenmiş hapis ve 5 yıl seçilememe cezası verildi.

Mahkeme Başkanı Franck Wastl-Deligne, savunma makamının eylemlerin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi yönündeki talebini reddederek, eylem sırasındaki ifade ve sloganların sahiplerini sadece nefret içerdikleri için değil, aynı zamanda bölgedeki Müslümanlara yönelik ırkçı ve dini nefreti körükleyen karakter taşımalarından dolayı cezalandırmaya karar verdiklerini kaydetti.

Irkçı ve İslam karşıtı olarak bilinen Generation Identitaire'nin geçen ay başkent Paris'te "İslamlaşmaya karşı Avrupa'yı savunma" adı altındaki gösterisi, Valilikçe yasaklanmıştı.