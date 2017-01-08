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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'siber saldırı' uyarısı

08 Ocak 2017, Pazar 18:55
​Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, cumhurbaşkanlığı seçimlerine dört ay kala ülkesinin de ABD’de olduğu gibi siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulundu.

Fransa'da sadece pazar günleri yayınlanan “Le Journal du dimanche” gazetesine konuşan Savunma Bakanı Le Drian, "ABD'de olduğu gibi Fransa'daki seçimlerde de siber saldırı yapılması ihtimalini dışlamıyoruz. Bunun için herkese çok dikkatli olması çağrısında bulunuyorum.” dedi.

Le Drain, Fransa’nın seçimlerde siber saldırı tehdidinden muaf olmadığını vurgulayarak “Bunun tersini düşünmek saflık olur” ifadesini kullandı.

Geçen bir yılda Savunma Bakanlığına yönelik siber saldırıların katlanarak arttığını hatırlatan Le Drian, "Son bir yıl içinde dışarıdan gelen 24 bin siber saldırı kendi güvenlik sistemimiz tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

Ülkesinin siber saldırılara karşı koymada İngiltere ile Avrupa’nın en etkili ülkelerinden birisi olduğunu belirten Le Drian, bu konuda 6 yıl için 2 milyar avro kaynak ayrıldığını sözlerine ekledi.

AA

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  • Ali Tam

    08.01.2017 22:25:25

    Bu demek ki Ingiliz, Fransiz bu devirde siber saldirisidan cok kaygililar. Fakir ve halki cahil kalmis ülkelere sattiklari silahlardan kazandiklari paralardan CEREZ parasi kadar siber saldirisina karsi ödemisler; cok mu? Bir yerlerden Robin Hood ruhuna benzer eylem var gibi; yani alma mazlumun ahini cikar aheste aheste deyimini hatirlatacak bir atmosfer. Gelecekte Ingiliz ve Fransiz gibi zalim ülkelerin fakir ülkeleri sömürmeye halklarina zulüm yapmakta direttikleri sürece helaket ve felakete sürükleyen saldirilardan kurtulamayacaklari esyanin esasinda bulunmaktadir. Yani, men dakka dukka ve kendi düsen aglamaz.

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