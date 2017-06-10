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Fransa'da genel seçimde ilk tur yarın

10 Haziran 2017, Cumartesi 11:26
Fransız seçmenler, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Fransa'da genel seçimin ilk turu yarın yapılacak.

Fransız seçmenler, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için yarın sandık başına gidecek. Seçimde 7 bin 882 aday milletvekili olmak için yarışacak.

İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 18 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Milletvekili genel seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında yaklaşık 46 milyon, denizaşırı topraklarında 1,3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.

Olağanüstü hal altında düzenlenecek seçimlerde yaklaşık 69 bin oy kullanma merkezinde 50 bine yakın polis, jandarma ve asker görev yapacak.

Fransa'nın ana kara topraklarında saat 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemi, küçük şehirlerde saat 18.00'de (TSİ 19.00), büyük şehirlerde ise saat 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise değişebilecek.

Macron için önemli bir seçim 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve böylelikle hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor. Bazı uzmanlar, genel seçimi iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü turu olarak değerlendiriyor.

AA

Etiketler: fransa, seçim
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